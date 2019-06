Rovira queda a mig camí de fer un bon film

la influencia

? Espanya, 2019. Thriller, terror. 99 min. Direcció: Denis Rovira. Guió: Denis Rovira, Ramsey Campbell i Michel Gaztambidei. Intèrprets: Emma Suárez, Manuela Vellés, Maggie Civantos i Alain Hernández. Pantalles: Manresa i Abrera.

Una plèiade de realitzadors de l'Estat espanyol (com el manresà David Victori) han abordat en els darrers anys el gènere fantàstic amb uns resultats estimulants. Denis Rovira van Boekholt s'ha volgut afegir a la festa amb el seu debut en el camp del llargmetratge, després d'haver excel·lit en una trilogia de curts ( Àngel, Lazarus taxon i El grifo).

La influencia narra la turmentada (i pertorbadora) odissea patida per Alicia, una dona que torna a la vella mansió on va viure en la infantesa. La protagonista evocarà irremeiablement tot d'episodis traumàtics del passat i s'haurà d'enfrontar a la figura sinistra (i misteriosa) de la seva mare, que segueix exercint una influència negativa a la família, malgrat que ha entrat en un coma profund.

El film adapta una novel·la publicada el 1988 per Ramsey Campbell (1946), prestigiós especialista en literatura fantàstica que ha estat valorat unànimement com l'hereu més qualificat del gran Lovecraft. Els universos malsans de l'escriptor britànic foren plasmats prèviament amb encert per cineastes molt propers com Jaume Balagueró ( Els sense nom) i Paco Plaza ( El segundo nombre).

El resultat final de l'opera prima de Rovira, però, és molt lluny de ser satisfactòria. L'entusiasme del director novell (i la seva passió pel cinema de terror) són inqüestionables. Però no són suficients per bastir un exercici consistent i suggeridor. L'atmosfera gòtica que proposa La influencia està plasmada amb un disseny visual tan acurat com convincent. Malauradament, falla la resta. La cinta indaga en unes forces malignes que exploten irremeiablement en un final apocalíptic. Un plantejament i una resolució clàssiques que estan desplegades amb una escriptura simple i efectista, que se sustenta en uns recursos (pujar la música quan ve un ensurt) tan escarransits com ineficaços.