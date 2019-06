Sant Joan de Vilatorrada protagonitza i acull l'exposició dels 40 anys de Regió7

La portada que aquest diari va publicar el 8 d'octubre del 2008 explicava que fins a 11.000 persones havien passat per les instal·lacions de la presó de Lledoners en les dues jornades de portes obertes prèvies a la posada en marxa del centre penitenciari. Ningú podia imaginar aquell dia que, una dècada després, el recinte seria notícia diversos cops a la setmana durant mesos perquè hi hauria engarjolat mig govern de la Generalitat de Catalunya. El temps vola i l'exposició Instantànies de quatre dècades cabdals n'és fidel testimoni. L'exposició dels 40 anys de Regió7 va arribar ahir a la localitat bagenca per fer estada tota la setmana al vestíbul de la sala de cultura Cal Gallifa.

«Periodisme de qualitat, una proposta empresarial ferma i la voluntat de relligar i compactar el territori és el model d'èxit de Regió7», va apuntar l'alcalde Jordi Solernou en l'acte inaugural de la mostra, un dels primers esdeveniments públics en els que participa després de ser investit el passat dissabte dia 15. «En els moments que vivim, el bon periodisme és més important que mai», va afegir el batlle de la segona ciutat més poblada de la comarca.

La trentena de plafons de l'exposició conviden a fer una passejada per alguns dels fets principals dels quals ha parlat el diari durant quatre dècades. Tal com va comentar el director de Regió7, Marc Marcè, «en aquests quaranta anys hem publicat entre un milió i mig i dos milions de notícies». La mostra, per tant, no busca l'exhaustivitat sinó activar la memòria, recordar moments que estan inscrits en l'imaginari del territori.

«Estem contents de ser a Sant Joan, de la mateixa manera que ens va agradar començar la itinerància de l'exposició a Solsona», va dir Marcè a la quarantena d'assistents a l'acte: «Hi ha una voluntat clara de desmanresanitzar la mostra». Alhora, va indicar que «no es parla del diari sinó del que ha passat en una àrea del país on hi ha unes 350.000 persones».

Sant Joan és protagonista a l'exposició per Lledoners però també per una de les fotografies més impactants del recull, obra, precisament, del fill de l'alcalde, el periodista Aleix Solernou. En la imatge es veu l'aleshores regidor de Cultura, Jordi Pesarrodona, cridant de dolor després de l'agressió patida pels cossos policials que van intentar entrar a l'escola Joncadella durant el matí de l'1 d'octubre del 2017.

Tothom qui vagi a veure l'exposició en aquesta calorosa setmana podrà recordar des del triomf de la lliga ACB de bàsquet del TDK Manresa fins a l'estranya -i encara no resolta- desaparició dels germans Pires Òrrit de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. O la inauguració de l'eix Transversal, una de les infraestructures que més han influït en la morfologia i la vida quotidiana de Sant Joan de Vilatorrada en les darreres dècades.