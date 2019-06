Ex Abrupto es va constituir el 2014 i des d'aleshores ha organitzat intervencions artístiques a Granollers, Sant Hilari Sacalm, Vic, Torelló i Rubí. El grup de joves artistes catalans es defineix com un col·lectiu nòmada però té la seu en una cort de porcs restaurada, La Cort, situada al centre de Moià, on fan esporàdicament exposicions i espectacles de petit format.