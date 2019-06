Els concursos són una bona excusa per conèixer el país

? La placidesa del parc de l'Agulla amb l'imponent perfil de Montserrat al fons o bé una vista llunyana del nucli eclesial de Sant Fruitós de Bages. Oriol Olivé, que va néixer a Barcelona el 1950 i va arribar nou anys després a Manresa, fa molts anys que retrata la comarca del Bages. I l'exposició del Casino n'és una mostra fidel. «No cal fer milers de quilòmetres per admirar un paisatge», assegura aquest artista, que, de forma periòdica, es desplaça a un punt o altre de la geografia catalana per concursar en certàmens de pintura ràpida. Una excusa perfecta per conèixer el país.