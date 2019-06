La Fura dels Baus celebrarà els seus 40 anys a Moià en el marc del festival Ex Abrupto

Després de tres anys sense organitzar cap festival de gran format, el col·lectiu artístic Ex Abrupto, nascut a Moià, commemorarà el seu cinquè aniversari amb un esdeveniment que es durà a terme el 13 de juliol en dos indrets emblemàtics de la capital del Moianès: l'antiga fonda (La Masia) i la plaça de Sant Sebastià (on hi ha l'ajuntament). Durant més de 16 hores, s'ha teixit una programació de propostes artístiques «rebels, transformadorers i desobedients» que implicaran 123 artistes, entre els quals destaquen els caps de cartell: La Fura dels Baus, que així celebrarà, al poble que els va veure néixer, els seus 40 anys de trajectòria. La transgressora companyia ha traspassat fronteres amb els seus espectacles tant de teatre urbà com d'òpera.

Els creadors que participaran a Ex Abrupto 2019, tant locals com nacionals i internacionals, desenvoluparan 19 projectes expositius, 15 accions o concerts, 18 parades d'autoedició i 5 tallers artístics, entre d'altres. Hi haurà propostes d'artistes expositius com Núria Güell, que presentarà Assaig sobre la masculinitat. De putes; Anna Radchenko, de Moscou, que exhibirà la peça de videoart Kokosmos; Eulàlia Valldosera, que mostrarà Dependència mútua; i Elara Elvira, que construirà, durant una setmana a La Masia, la instal·lació Actualitzacions pendents, amb dibuix, volum i audiovisuals. També hi haurà música, amb la presentació oficial de l'Orquestra de Cambra del Moianès i l'actuació de Coàgul, que oferirà una performance-concert on el cos serà l'eina indiscutible. També es podrà descobrir el primer treball en solitari de Núria Garcia, Breathless, una composició de violí i música electrònica. Agnès Pè, amb el seus sons damnificats, formarà part de les trobades improbables, amb les puntaires i els Geganters de Moià. També hi ha confirmada l'assistència dels performers Antídrom, la videoartista Maria Em, grups com SDH i Espacio Profundo, les DJ ArmaX1 i Tamarindo...