Gisel Rosso pinta un mural que reivindica el respecte a la terra, a la Balconada

La muralista argentina Gisel Rosso farà estada, fins al 2 de juliol, al barri de la Balconada de Manresa per pintar un mural que reivindica el respecte a la terra per prevenir el canvi climàtic. La temàtica no és casual, ja que treballarà en col·laboració amb la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, el Pla Comunitari de la Balconada, el Punt Òmnia i l'Associació de Veïns de la Balconada, l'Associació Catalana per la Pau i les regidories de Joventut i Cooperació. Especialista en pintar murals com a forma d'expressió entre les persones, estableix inter-relacions per tal que el resultat reculli les inquietuds locals.