L'Stalow Fest de Manresa incorpora el campionat d'Espanya de Beatbox

L'Associació Juvenil Stalow de Manresa tornarà a omplir avui el Congost amb una mostra de cultura urbana. La gran novetat de la cinquena edició de l'Stalow Fest és que s'acollirà el campionat d'Espanya de Beatbox, una prova que portarà a la capital del Bages concursants d'arreu de l'Estat per competir pel títol de campió nacional. Les proves de les diferents categories (individual, loopstation, tag team i crew) es faran de 10 del matí a 5 de la tarda, i el jurat l'integraran Zekka, Markooz, Pepouni i Gabyx.

Com és habitual, durant tota la jornada se celebraran altres activitats, com la competició i exhibició de skateboard, el concurs d'improvisació lírica Batallas de gallos, el campionat de dansa urbana freestyle, una exposició de grafit... Una altra novetat serà la celebració d'una festa nocturna, a partir de les 23 h, que portarà a Manresa artistes de renom com Ricky Hombre Libre, Santa Salut, Elane, Marta B i BX1D i el grup manresà Trio Psicosis. L'entrada anticipada de la festa nocturna costa 8 euros; i 10 euros a taquilla.

L'Associació Juvenil Stalow, entitat no lucrativa, ha engegat per a aquesta edició la captació de micromecenatge a través de la plataforma Mi grano de arena per tal de finançar el festival.