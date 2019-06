El navassenc Xavier Mas es gradua com a narrador

L'aparició fulgurant de Xavier Mas (Navàs, 1996) en el panorama literari del país s'ha basat en la novel·la La mort lenta (L'Altra), que va guanyar el dar-rer premi Documenta per a autors de menys de 35 anys. En aquesta ficció, l'escriptor bagenc indaga en la relació que mantenen dos germans adults però joves amb el món que els envolta després de quedar-se orfes. Mas s'ha revelat com un excel·lent nar-rador, però també destaca com a poeta i amb el poemari Renills de cavall negre (Viena) va merèixer recentment la primera edició del certamen poètic Salvador Iborra.