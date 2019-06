I tu... quins llibres llegiràs aquest estiu?

Explicava en certa ocasió un editor que la crisi provocava un descens de vendes que l'obligava a publicar més llibres. Una paradoxa? Ho sembla, però no ho és: «Si abans fèiem set títols i veníem un miler d'exemplars de cadascun, ara n'hem d'editar deu perquè en col·locarem 700 de cada». Amb mecàniques empresarials com la descrita funciona un sector que fa arribar diàriament novetats a les llibreries. Hi ha molt on remenar i triar i els lectors no poden passar mai gana per exigents que siguin.

Senyal d'aquesta vitalitat és la petició que ha fet aquest diari a trenta personalitats del món literari: editors, llibreters i escriptors revelen als lectors quines són les lectures que tenen previstes per a aquest estiu. I de la mostra en surten algunes recomanacions a cegues –res augura un bon final– coincidents, com la darrera novel·la de l'autora osonenca Irene Solà, Canto jo i la muntanya balla. Una novel·la que ha obtingut el premi Anagrama i no passa desapercebuda als qui estan al cas de les novetats de narrativa catalana.

Fruit d'aquest dinamisme fructífer del món editorial n'és la concessió de premis, un dels motors de les vendes tal com es demostra cada any per Sant Jordi. Ahir, la sabadellenca Montse Barderi (1969) va obtenir el Prudenci Bertrana per la novel·la La memòria de l'aigua, que tracta sobre el destí de tres generacions de dones que reivindiquen el seu lloc en el món.

Però, parlant de Sant Jordi, en la relació dels llibres que llegiran els entrevistats per aquest diari s'hi observa un altre fenomen que passa desapercebut cada 23 d'abril. Tot i que sembli que els títols que ocupen els primers llocs de la llista de vendes acaparen massivament l'interès dels compradors, la veritat és que cada any, el dia del llibre, aquestes obres només representen un percentatge molt petit del volum total del que es compra, al voltant del 5 %.

Encara que hi hagi alguna novel·la que destaqui per sobre de la resta, el global de propostes és molt ampli. Per aquest motiu, les noranta lectures –tres per a cadascun dels trenta enquestats– són una invitació a deixar-se endur per l'encís de la descoberta i a no caure fàcilment en els tentacles del màrqueting. Hi ha llibres per a tots els gustos.