La final de beatboxing a Manresa aplega una quarantena de participants, amb una sola dona

Els concursants de beatboxing van venir d'arreu d'Espanya per disputar la final del campionat estatal reportatge fotogràfic d'oscar bayona

E l festival d'art urbà Stalow Fest va celebrar ahir la cinquena edició amb moltes novetats, en què va destacar la final espanyola de beatboxing. Un festival celebrat al Congost de Manresa i que agrupa modalitats des de grafit fins a beatboxing, passant per altres tipus d'arts tant musicals com d'expressió corporal.

L'edició d'enguany ha tingut el suport de la regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Manresa amb el projecte «Manresa jove». Aproximadament unes cent persones van participar en les diverses competicions, de les quals cal destacar la manca de participació femenina i en què només hi va haver la presència d'una dona a la gran final de beatboxing.

Al llarg de tot el dia el públic va poder endinsar-se en la cultura urbana amb competicions de beatboxing, grafit, freestyle dance, skate i batalla de gallos, disciplines protagonistes de tot el dia d'ahir. A més, les empreses bagenques Montana Colors i Pintures Sagrada Família van patrocinar el projecte Murs Plàstics, gràcies al qual un grup de grafiters van poder pintar les parets del costat del skatepark.



Final espanyola de beatboxing

La jornada va començar amb el desè Campionat d'Espanya de Beatboxing, una disciplina que consisteix a emetre sorolls representant instruments i música electrònica i de percussió només amb la boca.

Els participants, procedien d'arreu d'Espanya, van culminar a la capital del Bages la competició a escala estatal durant la jornada d'ahir. La prova suposava l'estrena de la disciplina a la Stalow Fest.

Van ser pràcticament quaranta els participants que van disputar aquesta final d'Espanya, agrupats en quatre categories: batalles individuals, en parella, en equip i, finalment, la disciplina loop, que consta de fer beatboxing acompanyats d'una taula electrònica que permetia sobreposar diversos sons, que ells mateixos creaven amb la boca al moment.

El jurat, que, entre d'altres, estava integrat pel cinc vegades campió d'Espanya Zekka, asse-nyalava el guanyador en cada ronda, que podia passar a la final i optar a endur-se el premi de campió.

La forta calor va impedir que l'assistència fos gaire nombrosa a l'activitat de skateboard, ja que es feia a l'exterior, ni tampoc a la competició de freestyle dance, una disciplina de dansa lliure que inclou molts estils i formes.

Pels volts de les cinc de la tarda va començar la batalla de gallos, que consta de competicions de dues persones en una batalla de rap basada en la improvisació. Un cop finalitzada cadascuna de les batalles, que solen durar poc més de cinc minuts, es decideix el vencedor, que podrà disputar la final contra els guanyadors de la resta de batalles.

La jornada va acabar amb una nit de concerts amb artistes com Ricky Hombre Libre, Santa Salut, i Elane, entre d'altres. Una nova jornada que va inaugurar un espai a mans de l'Associació Juvenil Stalow Fest, una entitat no lucrativa que ha impulsat un projecte de donacions per finançar el festival.

En conjunt, tots els artistes participants van expressar que amb l'art urbà es poden transmetre les emocions a través del cos, en un conjunt de disciplines que no entenen de competitivitat ni rivalitats.