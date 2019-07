El Festival Vilart de Castellbell tanca amb èxit en la seva estrena

«L'any que ve hi ha d'haver segona edició». L'alcaldessa de Castellbell i el Vilar, Montserrat Badia, va cloure amb aquesta declaració d'intencions la primera edició del festival del Vilart, que es va celebrar dissabte. I és que el poble bagenc va aconseguir, tot i l'onada de calor, batre les expectatives que es tenien sobre la jornada cultural. Magda Puig, promotora de l'esdeveniment, explicava que «teníem por que la calor fes tirar enrere a molta gent, però no ha estat així». Tallers de serigrafia, parades de Food Truck, concerts, pintura, exposicions... tot un repertori cultural que va congregar no només públic local sinó de tota la comarca.

La participació de la pianista Clara Peya, que va tenir lloc a l'era del mas del Puig -com actuació de cloenda- va ser tot un èxit. «Vam haver de posar més cadires, hi havia gent de peu dret», remarcava Puig. Més de 250 persones van escoltar la pianista de Palafrugell. La companyia teatral Obskené va representar "Fuenteovejuna" al jardí d'un veí del poble, que va oferir-lo voluntàriament, ja que a la Plaça de l'Església hi feia massa calor. Segons Puig, «la gent s'ha fet seu el festival i en acabar molts demanaven una segona edició amb els mateixos artistes".

A més, el festival va comptar amb un espai d'exposicions d'art visual on el fotògraf castellvillarenc, Ángel Morales, va guanyar el premi a la millor exposició També hi van participar la fotògrafa Marta Devesa, el fotoperiodista Emili Puig i els artistes visuals Roberto Zuquini i Anna Benet.