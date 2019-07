Clara Segura, Josep Julien, David Fernàndez i Pepa Plana participaran al 10è Festival de Llegendes de Catalunya

Una trentena d'espectacles conformen la programació del 10è Festival de Llegendes de Catalunya de Sant Martí de Tous (Anoia) amb participants com Clara Segura, Josep Julien, David Fernàndez i Pepa Plana i novetats com un Escape Room. El festival, organitzat per l'Associació És Llegenda, se celebrarà el 6 i 7 de juliol i té com a objectius recuperar, potenciar i donar a conèixer històries i llegendes dels Països Catalans. L'activitat principal d'aquest esdeveniment és l'Apagada de Misteri que cada any aplega, han destacat, més de 1.000 assistents a l'interior del castell de Sant Martí de Tous. Aquest serà el darrer any de Sergi Vallès com a director del certamen i n'agafarà el relleu la Casa del Teatre Nu, productora teatral afincada a Sant Martí de Tous.

Acompanyat per la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, Àngels Blasco, Vallès ha afirmat que una de les "tossuderies" que han tingut amb el festival és que "no es pot veure la cultura popular com una cosa arcaica, sinó que s'ha de mirar des d'avui". D'aquí sorgeix la seva aposta també per crear espectacles "d'avui en dia" dedicats a les llegendes catalanes.

L'activitat principal d'aquest esdeveniment és l'Apagada de Misteri que cada any aplega, han destacat, més de 1.000 assistents a l'interior del castell de Sant Martí de Tous. El públic apaga l'enllumenat públic durant la nit del dissabte el 6 de juliol i s'il·lumina tot el nucli antic amb més de 6.000 espelmes que marquen un recorregut de llegendes misterioses. L'acte acaba amb una llegenda que enguany interpreta l'actriu Clara Segura, qui convida a cremar les seves pors dins la Caldera de Tous.

Per la desena edició s'han programat onze propostes per adults, tretze propostes familiars i dues per nadons. Enguany es recuperen propostes com El Carreró de les Bruixes. Racons de Llegenda és una de les activitats que més assistents hi acudeixen. Consisteix en què en diferents punts de la població hi ha un explicador de llegendes de les quatre demarcacions de Catalunya, d'una regió de parla catalana i de Sant Martí de Tous.

El festival proposa activitats per adults, com 'Peccatum', un espectacle de 'pornorondalles' interpretades per Toni Gomila i Catalina Florit, o el muntatge 'Esperanceta' que trasllada al públic al Pallars Sobirà de la mà de la pubilla de la Casa Gassia d'Esterri d'Àneu, interpretada per Noemí Busquets. També hi ha espectacles per a tota la família com 'Titiritriki', a càrrec de Zum Zum Teatre que aposta per apropar al públic a la tradició i les arrels dels joglars, o 'Bèsties i valents', una adaptació de dues llegendes, de la mà de Cacauet Teatre, escenificades amb titelles i acompanyades de música en directe.

També s'ha recalcat l'actuació de la pallassa Pepa Plana amb l'espectacle 'Veus que no veus', en el qual la companyia versiona el seu muntatge incloent llegendes per adults, així com 'Relats entre pinzells' amb l'actor Josep Julien, qui està acompanyat pels pinzells de Toni Ortiz i la presentació del llibre 'La revolta de Santa Jordina' de David Fernàndez i Lyona.

Escape Room

Una de les novetats d'aquesta edició és un Escape Room de 30 minuts. El protagonista de l'activitat és el Panna, un dels bandolers més sanguinaris d'aquest territori.

Exili

El director del Festival de Llegendes de Catalunya ha destacat com un dels actes importants d'aquesta edició l'espectacle 'Exili. Cor país meu', un muntatge de cançó popular sobre l'èxode de milers de persones abans, durant i després de la Guerra Civil. Vallès ha assenyalat que és el seu homenatge "als polítics exiliats i als presos polítics".

Sergi Vallès, juntament amb Nídia Tusal han estat al capdavant de l'equip de direcció de l'esdeveniment des dels seus inicis fins a celebrar aquest desè aniversari, en el qual s'ha passat d'un pressupost de 7.000 euros a 70.000. La Casa del Teatre Nu, productora teatral afincada a Sant Martí de Tous serà l'encarregada de dirigir i tripular la nova etapa del Festival de Llegendes de Catalunya a partir de la onzena edició. "Per refrescar i mantenir viu el festival el millor que és que hi hagi noves mirades i energies per agafar-lo", ha dit Vallès.