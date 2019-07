L'Orfeó Manresà exhaureix les entrades per a l'estrena del seu nou espectacle

L'Orfeó Manresà va omplir a vessar la Sala Petita del teatre Kursaal de Manresa amb l'estrena del nou espectacle, Veus de llum, el primer dirigit per Xavier Pagès. A banda d'exhaurir les entrades, hi va haver persones que es van quedar sense poder entrar a veure l'espectacle. «Estem molt contents de la resposta de la gent, i tant de bo puguem repetir l'actuació, i si és possible ben aviat, perquè les persones que es van quedar sense entrada tinguin l'ocasió de veure Veus de llum», apunta Montserrat Corrons, cantaire i nova presidenta de l'Orfeó Manresà. El recital el componen un total de 13 peces, de l' O virgo splendens, del Llibre Vermell de Montserrat, al Vetlla, revetlla, poema de Joan Salvat-Papasseit musicat per Xavier Sans. I, per primera vegada, el centenari cor incorpora el moviment escènic, combinat amb la il·luminació de l'espai. Una proposta que era un repte, del qual surten «satisfets» i que, a més, ha despertat expectativa.