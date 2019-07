Avinyó consolida el festival de petit format, que repetirà a la tardor en onze pobles més

Dansa, teatre d'objectes, teatre físic, poesia, circ... són llenguatges escènics que són díficils de programar als equipaments culturals. Amb l'objectiu de donar aixopluc a les propostes que presentaven les companyies artístiques, va néixer el Test, Festival en Xarxa d'Arts Intenses, de Prop i de Curta Durada. Avinyó acollirà divendres i dissabte la quarta edició d'aquest projecte, que oferirà un ventall de 15 obres, que, en diverses sessions, sumaran unes 40 representacions en espais no pensats per acollir teatre o altres manifestacions artístiques. És l'edició de la consolidació d'aquest festival de petit format, ja que, a la tardor, es tornen a apuntar a l'experiència tots els altres 11 municipis que formen la xarxa de Testimoni Escènic, el projecte en xarxa de suport a la producció i exhibició escènica que impulsa el centre de creació cultural Cal Gras. «Tenim una xarxa potent per fer créixer el festival, i això ens fa treballar més segurs per seguir endavant amb el festival», assegura Quim Moya, que n'és el director artístic.

Avinyó encapçalarà el festival proposant tota l'oferta de programació en un mateix recinte, que formen l'Aula de Música i el centre cívic Can Tutó. La inauguració de divendres constarà de tres espectacles i el públic, dividit en tres grups, es mourà per tres espais. Dissabte hi haurà programació continuada des de les 6 de la tarda fins a la mitjanit, amb l'opció de sopar a la fresca entre espectacles. Durant sis hores, 12 companyies realitzaran tres sessions del seu espectacle, repartides pels diversos espais del recinte. El públic és qui s'encarrega d'escollir les obres que vol veure i es crea el seu propi recorregut. En acabar les darreres funcions, hi haurà, com a novetat, un concert de cloenda. Les 15 obres que es veuran s'han seleccionat entre un centenar de propostes presentades.

El Test d'Avinyó permet que els responsables de la programació de la resta de municipis que formen la xarxa puguin escollir les obres que es veuran a les seves poblacions. Entre l'octubre i el novembre, les propostes del Test (de tres a cinc per municipi) es podran veure a Navarcles, Callús, Navàs, Santpedor, Artés, Santa Maria d'Oló, Sant Salvador de Guardiola, Sant Feliu Sasserra, Sallent, Gironella i Cabrianes. «Cada poble adapta el format del festival a la seva realitat i al seu públic», apunta Moya. A més, Avinyó s'acaba també convertint «modestament» en una fira d'espectacles per als responsables d'espais culturals d'altres poblacions o d'altres festivals artístics.



Més de 1.000 espectadors

Agustí Comas, president del Consell Comarcal del Bages, institució que dona suport a la proposta cultural, destaca que el Test genera «moviment de públic entre pobles, a partir de les recomanacions d'espectacles que han agradat més. I, d'aquesta manera, també es descobreixen nous espais, que els municipis obren excepcionalment com a escenaris no convencionals».

El festival d'obres de petit format (duren entre 15 i 20 minuts) no només estén la xarxa al Bages, sinó que també arriba al Berguedà (Gironella) i al Moianès (Oló). El Consell del Bages «hi aposta un any més perquè és una idea engrescadora que proposa espectacles que és difícil que arribin al públic». I Comas va remarcar que el públic també creu en el Test, perquè les rèpliques a cada municipi van aglutinar l'any passat una mitjana de més de 100 espectadors, cosa que fa que «més de mil persones van gaudir dels espectacles. I això reforça que des de les institucions aglutinem aquesta inquietud».

Per la seva banda, la regidora de Cultura d'Avinyó, Lali González, acabada d'estrenar en el càr-rec, subratlla la importància de la proximitat entre el públic i l'artista, tant durant les funcions com abans i després, fet que propicia l'intercanvi d'impressions. «Cal donar-hi valor», afirma.