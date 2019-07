un abans i un després de l'estrena de «matrix»

matrix

? Estats Units, 1999. Ciència-ficció. 131 min. Direcció i guió: Lilly Wachowski i Lana Wachowski. Intèrprets: Keanu Reeves (Thomas A. Anderson/Neo), Laurence Fishburne (Morpheus), Carrie-Anne Moss (Trinity), Hugo Weaving (agent Smith). Pantalles: Bages Centre (Manresa) i Multicines (Abrera).

Hi ha molts llargmetratges excel·lents en la història del cinema, però n'hi ha pocs que hagin marcat un abans i un després, amb una transcendència social que ultrapassi la dimensió estrictament artística. Matrix pertany a aquesta categoria privilegiada. Ara tenim l'oportunitat de revisar (o descobrir), vint anys després de la seva estrena, aquesta obra paradigmàtica, un dels dar-rers títols vertaderament influents del segle XX. El seu protagonista, Thomas A. Anderson, és un programador informàtic que es transforma a la nit en Neo, un hacker. La seva trobada amb un misteriós personatge, Morfeo, el conduirà a una revelació més que pertorbadora. Què faríeu si descobríssiu un dia que la vostra realitat no és la que us pensàveu? Matrix planteja aquest i altres interrogants veritablement profunds i inquietants. La pel·lícula de les germanes Lilly i Lana Wachowski (Andy i Larry quan la van rodar) no és, precisament, la primera que abordava aquestes qüestions, però ha esdevingut una obra icònica perquè aparegué en els anys de l'explosió de la postmodernitat com un còctel fascinant, enigmàtic i aclaparador que conjugava, amb una brillantesa i una coherència excepcionals, un superespectacle de ciència-ficció i una anàlisi intel-lectual. I així, ens trobem amb una experiència sensorial de primera magnitud, que beu en fonts molt dispars de la cultura popular (les distòpies apocalíptiques, el cyberpunk, el cinema de kungfu, el còmic), i alhora amb una reflexió filosòfica que inclou nombrosos referents: des de Plató i la Bíblia fins a Baudrillard. Matrix no només va obrir nous horitzons visuals sinó que s'imposa, sobretot, com una epopeia visionària que prefigura amb una mirada certament ombrívola el nostre món actual, en què tots estem sotmesos a un poder tan invisible com despietat.