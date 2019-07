Una mostra a la Plana ensenya en 12 plafons l'inici i la repressió del franquisme a Manresa

Amb motiu de la celebració de la Universitat Catalana d'Estiu, a l'Auditori de la Plana de l'Om es pot visitar fins divendres l'exposició Supervivents i resistents. Catalunya 1939-1959, centrada en la repressió franquista a Manresa. L'exposició l'organitza la Fundació Independència i Progrés amb la col·laboració de la Fundació Irla i el suport de Memòria.cat.

La mostra té 12 plafons i, com explica un dels organitzadors, Josep Huguet, «tracta més de supervivència que de resistència. Durant el franquisme arribar a final de mes ja era tot un èxit». L'exposició se centra en els primers 20 anys de la dictadura, coneguts com l'Etapa Blava , i cada plafó il·lustra resumidament diferents aspectes socials: des del paper de l'Església catalanista, passant per la resistència armada o el paper que van jugar les diferentes entitats culturals i musicals del país.

L'exposició és un petit tast de la mostra que s'inaugurarà el novembre a Manresa i que tindrà, a més, objectes i fotografies de l'època. Hi haurà una exposició paral·lela promoguda per Memòria.cat, titulada Psst.. psst. Passa-ho, destinada a la resistència política al franquisme, no només centrada en la capital bagenca. «Al novembre farem una exposició molt més gran, aquests dies només hem fet una petita mostra», apunta Huguet.