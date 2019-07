MÚSICA I MÚSICS DEL BAGES

ardona té una història musical molt rellevant al llarg dels segles, amb músics, cobles, orquestres i orquestrines, corals i amb danses pròpies, com el Ball de Cascavells, el Ball de Bastons i els balls dels Gegants i Nans de cada barri. Si ens referim a la música coral, l'any 1863, trobem documentada una colla de 22 joves que formava la societat Coral La Armonia. Més endavant, seguint l'empenta de Lluís Millet -fundador de l'Orfeó Català (1891)-, sorgiren l'Orfeó de Cardona (1910), l'Orfeó de La Coromina (1915) i l'Orfeó Cardoní -anomenat també Orfeó Nova Cardona (1922)- fundat per mossèn Josep Domeque, sota l'empara del Patronat Obrer Sant Josep. Tots ells amb els mateixos ideals de cantar les cançons d'autors catalans i universals.

Després de les vicissituds socials i polítiques, l'any 1958, Mn. Josep Casafont Fornells (1935-2012), músic i organista de la parròquia de Sant Miquel de Cardona, va promoure un nou moviment coral amb l'organització d'una Schola Cantorum (per a homes), una coral (de dones) i una Escolania (per a nens) -que seguia la fundada l'any 1692-, a la qual va afegir les nenes a l'entorn de l'any 1970. Com a resultat d'aquest ambient es fundà la Coral Cardonina, una entitat que a més de solemnitzar les celebracions litúrgiques, tingué molta activitat cultural. Fou la promotora de la vinguda de l'Orfeó Català a Cardona (1969), l'organitzadora de la X Trobada de Corals de la Comarca del Bages i el Berguedà (1971), de l'organització de l'actuació de l'Orfeó Lleidetà (1972), i d'altres esdeveniments cardonins. Després de la mort de Mn. Casafont, el seu creador i impulsor, la coral començà una nova etapa amb el musicòleg Ovidi Cobacho Closa, que és el seu actual director.

De la seva trajectòria cal destacar la celebració del 60è aniversari que començà coincidint amb la festivitat dels sants màrtirs Celdoni i Ermenter, patrons de Cardona, a l'església parroquial de Sant Miquel (el 4 de març del 2018) i seguí amb les produccions Oratori sobre la passió i mort de Jesucrist, que conjuga les arts musicals, dramàtiques i plàstiques, a l'església de Sant Miquel (el 25 de març del 2018) i Musiques de la Passió, a partir dels textos i les peces musicals de l'oratori sobre la Passió de Jesucrist, que interpretaren a l'església del convent de les Caputxines de Manresa, la nit de Dijous Sant (29 de març d'enguany).

La Coral Cardonina segueix incorporant noves produccions interdisciplinàries, com la que estrenaren a Cardona Amore et Dolore. Figuracions musicals de la passió amorosa (el 27 d'abril d'aquest any), amb la participació de la dansa -amb Víctor González i la col·laboració d'Anna Novelles, i al piano Francina Ribas-, i amb la lectura de poemes de diversos autors. El concert coral tenia dues parts: la primera L'amor profà, amb un repertori que començava per cançons tradicionals -occitana, basca, finesa-, i d'Orlado di Lasso, C. Orff i V. Bou, i la segona L'amor espiritual, amb obres de J. Stainer, J. H. Lutzel, P. Etiene, J. S. Bach, Z. Kódaly, F. Vila i Mn. Josep M. Casafont, per acabar amb Amasing Grace, de J. Newton, amb arranjament d'Ovidi Cobacho. Aquest és un bon camí per a les actuals corals, que poder oferir, al públic, uns repertoris molt variats i nous. La Coral Cardonina els incorpora i els interpreta amb sentiment, sensibilitat i musicalment dignes d'elogi. El seu director, a més, encomana il·lusió als seus membres i, això, dona molts bons fruits. Felicitats i endavant!