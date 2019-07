La plaça Major de Manresa acull des d'avui tres nits seguides de concerts

L'any passat, la plaça Major de Manresa va ser l'escenari, per primer cop, de cinc nits seguides de concerts. Va ser un petit però inèdit festival al juliol manresà coincidint amb la primera edició a la capital del Bages de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE). La bona rebuda que el públic va dispensar a la proposta, que aspirava a tenir continuïtat, ha fet que enguany la plaça gran de Manresa torni a acollir els concerts de nit, gratuïts i a l'aire lliure, aixoplugats, novament, per l'UCE. Però enguany es redueixen a tres per encabir cinema a la fresca en dues sessions celebrades dilluns ( Intocables, de Nakache i Toledano) i la prevista per a ahir ( Jurassic World 2: el regne caigut, de Bayona). Els concerts comencen avui.

Com explica el gestor cultural Pep Garcia, coordinador dels concerts des de la primera edició, la idea és convertir la plaça Major de Manresa en un espai «d'ús cultural on passin coses. L'excusa de la Universitat Catalana d'Estiu és, en aquest sentit, perfecta». Les nits de concerts (a les 10 de la nit) les obrirà avui la Unió Musical del Bages; continuaran demà amb el mallorquí Joan Miquel Oliver, que presentarà Elektra; i es clouran divendres amb els valencians El Diluvi, que portaran folk-pop festiu a la plaça amb el seu últim treball, Junteu-vos. Una tria pensada per «casar» amb «l'esperit de les Nits de Prada» amb música dels Països Catalans, diu Garcia. El pressupost és de 12.000 euros».