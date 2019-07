Adesiara publica una nova col·lecció de clàssics juvenils

L'editorial Adesiara, de Martorell, inaugura una nova col·lecció de clàssics juvenils «en un sentit ampli», segons el seu responsable, Jordi Raventós, que té el nom de Baluard. La vida i els fets d'en Justí Tant-se-val, de Josep Maria Folch i Torres; La cabana de l'oncle Tom, de Harriet Beecher Stowe, i amb traducció d'Alba Dedeu; i El gran Meaulnes, d'Alain-Fournier, amb traducció de Lídia Anoll; són els tres primers títols d'un projecte que reivindica la vigència de novel·les sobre les quals penja l'etiqueta de juvenils però que «poden llegir tant els adolescents com els adults».

La intenció d'Adesiara és publicar dues o tres obres cada any per donar a conèixer al públic actual unes obres difícils de trobar -o bé inèdites- en llengua catalana. De la novel·la de Folch i Torres, Raventós va afirmar que «fins ara era introbable», mentre que «mai s'ha fet cap traducció al català de La cabana de l'oncle Tom sencera». D'El gran Meaulnes, una novel·la que Le Monde va situar en el novè lloc quan a finals del segle XX va fer balanç de la millor literatura de la centúria, hi havia la traducció que va dur a terme Maria Aurèlia Capmany «fa més de cinquanta anys».

Raventós va afirmar que «no fem traduccions adaptades als joves perquè els llibres no s'adapten». Després de l'estiu sortirà El meravellós viatge de Nils Holgersson al voltant de Suècia, de Selma Lagerlöf, en traducció de Lluís Solanes. I els primers títols del 2020 seran Tretze a la dotzena, de Frank B. i Ernestine Gilbreth, traduït per Joaquim Mallafré; Kim, de Rudyard Kipling, amb traducció de Carles Miró; i Les aventures del baró de Münchhausen, de Gottfried August Bürger, traduït per Montserrat Camps.

Com ja va afirmar recentment amb motiu de la publicació de la Ilíada traduïda per Montserrat Ros, la presència dels títols que proposa Baluard és «un signe de normalitat cultural».