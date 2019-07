Anaïs Vila presentarà el seu tercer disc el 13 de març al teatre Conservatori

A principi de maig, la cantautora santpedorenca Anaïs Vila (1988) va tancar la gira del seu segon disc, Fosc, cançons per veure-hi clar (2017), al Mas de Sant Iscle. I a final del mateix mes engegava una campanya de micromecenatge per al seu tercer treball, que es titularà Contradiccions i que es preveu que vegi la llum a principi del 2020. El Verkami arriba a la recta final –s'acaba dimarts– i la cantautora ja ha aconseguit prop de 4.800 euros dels 6.000 que demana per gravar i editar el nou disc. «Estic convençuda que el completarem», explica. És la segona vegada que utilitza el micromecenatge per aconseguir finançament. Ja ho va fer amb el segon treball «i va funcionar molt bé. Hi ha un seguit de persones que confien en tu, que et segueixen i que participen del teu treball». La intenció és enregistrar a l'estiu les cançons, a l'estudi Medusa de Barcelona, i ja té data de presentació: el 13 de març al teatre Conservatori de Manresa.

Contradiccions vol ser una clau de volta. Si en els seus dos treballs anteriors, Entre els dits i Fosc, cançons per veure-hi clar, la cantautora proposava uns temes «que parlaven molt de mi, dels meus sentiments, de les meves experiències, d'amor i desamor», el nou disc obre el registre temàtic: «Hi ha més crítica social, en especial sobre la manera com vivim en aquesta societat». Si el seu segon treball era un disc bilingüe, en català i en anglès, influït per l'estada de Vila a Liverpool durant un any, el nou treball, amb una desena de temes, serà en català, si no íntegrament, quasi en la seva totalitat: «No és que em plantegi res, sinó que la composició surt de manera natural. Aquí visc en català; allà, el 90 % del temps, en anglès».

El so també canviarà. Vila té ganes d'explorar: « Fosc, cançons per veure-hi clar ja era una evolució. De l'acústic del primer disc a un format elèctric, amb un so més elaborat i un toc de soul que no tenia el primer treball». Contradiccions virarà cap a «un pop més indie, amb un punt d'electrònica, amb sintetitzadors». Però, remarca, malgrat tots els canvis, que el procés de composició no ha variat gens: «La música i la lletra han d'avançar alhora». El so l'està treballant amb Andreu Moreno i Pep Soler, que firmaran els arranjaments i la producció del nou disc. Presentar-lo al Conservatori també és un «salt. Fins ara ho havíem fet a la Sala Petita del Kursaal».

El disc i dues entrades per al concert d'estrena, descàrrega on-line del treball, assistir a la gravació, o un concert acústic privat amb la tria de cançons són algunes de les recompenses per als mecenes que col·laborin. Per a Vila, fer un Verkami té tot el sentit quan «no ets una completa desconeguda. És una forma, també, de donar valor a la cultura. I una qüestió de confiança».