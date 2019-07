Canet Rock 2019: informació i programació d'una edició marcada per les elevades temperatures i la reivindicació de les llibertats

L'organització del Canet Rock última els darrers detalls per tenir-ho tot preparat perquè aquest dissabte a dos quarts de cinc de la tarda arrenqui l'edició número 6 del festival. La seva directora, Gemma Recoder, ha explicat que un any més, el certamen inclourà "diverses accions per reivindicar la falta de llibertat actual" i ha assegurat que "això es veurà dalt de l'escenari". Recoder s'ha referit a les elevades temperatures que s'esperen i ha avançat que s'ha instal·lat un "túnel de rentat perquè els assistents puguin refrescar-se". Alhora ha explicat que aquest 2019 s'estrenarà el protocol contra les violències sexuals en l'oci que s'ha signat amb el Govern. "Tots els treballadors estan preparats per detectar aquesta mena de situacions i saber respondre", ha indicat. La Pegatina, Els Pets, Els Catarres, Zoo o Doctor Prats, són els principals caps de cartell d'enguany.



La 6a edició del Canet Rock tornarà a convertir el Pla d'en Salva de Canet de Mar en l'epicentre de la música catalana aquest dissabte. Una vintena de grups musicals passaran per l'escenari del festival per fer d'aquesta "la millor edició celebrada fins ara". Així de segura s'ha mostrat la directora del Canet Rock, Gemma Recoder, que ha posat en valor les "dotze hores de música en directe i sense pauses" que ofereix el Canet Rock.



Així mateix ha assenyalat que aquest 2019 la reivindicació de les llibertats tornarà a marcar la cita. "Som un festival molt conscienciat amb els problemes socials i farem accions per reivindicar la manca de llibertat que estem vivint", ha apuntat Recoder que ha considerat que "tenir gent a la presó per posar urnes o a l'exili per cantar cançons és una cosa del segle passat". En aquest sentit ha insistit que aquest rebuig "és demostrarà dalt de l'escenari".



Tot plegat en una edició en què es posarà en pràctica el protocol contra les violències sexuals en l'oci que el Canet Rock ha signat amb el Govern català. "Tots els nostres treballadors han fet un curs per estar preparats per detectar aquesta mena de situacions i saber-hi respondre", ha apuntat la responsable del festival.



Eines per combatre la calor al Canet Rock

Programació del Canet Rock 2019

Recoder ha explicat que aquest 2019 s'ha instal·lat un túnel de rentat perquè els assistents puguin refrescar-se i combatre les elevades temperatures previstes. Es tracta d'unaque vulguin passar per aquest punt del Pla d'en Salva. També s'han habilitat àrees de descans d'ombra. "No serà la primera vegada que passem calor, perquè al Canet Rock sempre fa calor", ha indicat la directora que ha demanat a tothom que vingui ambPel que fa a la programació, els concerts començaran a dos quarts de sis de la tarda amb Roba Estesa. El moment àlgid arribarà amb els grups que arrosseguen més públic i que actuaran a partir de les deu de la nit:Com ja és habitual, un altre dels caps de cartell, Doctor Prats, tancarà el festival passades les cinc de la matinada. Completen el cartell del Canet Rock Zoo, Suu, Ju, Itaca Band, Elèctrica D'harma, Xavi Sarrià i el Cor de la Fera i JM Mainat.L'any passat el Canet Rock va congregarentre públic i treballadors, segons les xifres dels organitzadors.