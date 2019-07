Joaquim Sala presenta avui el seu tretzè llibre, «L'ànima del silenci»

El filòsof i exprofessor berguedà Joaquim Sala presentarà avui, a les 19.30 h en un acte que tindrà lloc a la sala d'actes del Casal d'Europa (Pavelló de Suècia) de Berga, el llibre L'ànima del silenci. En la trobada amb el públic, també hi intervindran Jaume Farguell, president del Casal d'Europa, el professor de filosofia Xavier Valls i l'editor Jaume Huch. El tretzè volum de Sala es presenta com un conjunt de tres contes filosòfics que serveixen per reflexionar sobre la humanitat, el futur i el silenci, un element poc present en el món sorollós d'avui en dia.