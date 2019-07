La primera ruta literària per Montserrat es donarà a conèixer demà al migdia

Demà es presentarà la primera ruta literària per Montserrat, que porta per títol Amb vostre nom comença nostra història i ha estat dissenyada per la xarxa Espais Escrits-Mapa Literari Català. A partir de les 12.15 h, i en una trobada d'accés gratuït que tindrà lloc a la sala de la façana del monestir de Montserrat, es donarà a conèixer l'itinerari de vuit punts per l'abadia i el seu entorn que convida tothom qui ho vulgui a conèixer Montserrat a partir de textos de Caterina Albert (Víctor Català), Clementina Arderiu, Joan Brossa, M. Aurèlia Capmany, Josep Carner, Salvador Espriu, Tomàs Garcés, Àngel Guimerà, Rosa Leveroni, Joan Maragall, Josep Pla i Jacint Verdaguer, entre d'altres.

La ruta consta de vuit punts d'interès –dins i fora de la basílica–, tothom qui ho vulgui podrà recórrer al seu aire i, seguint les indicacions d'un llibret o del web mapaliterari.cat adaptat per a mòbils, podrà escoltar 23 fragments literaris de 18 autors.

En l'acte de demà, recitaran alguns dels textos els actors Lluís Soler i Montse Vellvehí, que posen les veus de la ruta amb Odile Arqué, Nú Miret, Marina Rossell i l'Escolania de Montserrat.