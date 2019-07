Sónar garanteix que el festival se celebrarà «amb normalitat» malgrat la vaga de muntadors d'escenaris

El Festival Sónar 2019 se celebrarà "amb total normalitat" malgrat l'anunci de vaga dels muntadors d'escenaris de Fira de Barcelona coincidint amb la preparació de l'esdeveniment. Així ho ha confirmat a l'ACN el festival aquesta tarda, poques hores després que es conegués la convocatòria de vaga dels treballadors de l'empresa UTE Rigging, actual licitadora del servei a Fira de Barcelona. Des del certamen apunten que "hi ha solucions" a aquesta situació, entre les quals es podria trobar la contractació d'una altra empresa que s'encarregui del muntatge d'escenaris, una possibilitat que apunta la Fira Barcelona en cas que la prestadora de serveis no garanteixi el muntatge dels equipaments per una vaga, segons ha avançat l'ens a l'ACN. Quant al conflicte laboral obert, Fira defensa que legalment no poden incloure la subrogació dels treballadors en la licitació del servei.

El col·lectiu de muntadors i instal·ladors dels elements aeris dels escenaris contractats per l'empresa UTE Rigging, actual licitadora del servei a Fira de Barcelona, ha convocat vaga entre els dies 11 i 20 de juliol. Malgrat això, des de Sónar es mostren segurs que el festival es podrà celebrar igualment a Fira Montjuïc en aquelles dates perquè "hi ha solucions".

Una d'aquestes "solucions" a les quals fan referència des del festival podria ser la que s'apunta des de la mateixa Fira de Barcelona. Fira ha avançat a l'ACN que si l'empresa que presta els serveis habitualment no garanteix el muntatge dels equipaments per una vaga, el certamen tindria dret contractar-ne una altra. Una possibilitat de la qual és coneixedora el Sónar, tot i que des del festival es puntualitza que de moment "no s'ha arribat fins aquí".

D'altra banda, Fira de Barcelona ha defensat que legalment no poden incloure la subrogació de treballadors en la licitació del servei. Amb tot, fonts de la institució han volgut posar en valor la "professionalitat" dels treballadors d'UTE Rigging i han especificat a l'ACN que estan "oberts al diàleg".

Pel que fa als treballadors, protesten perquè Fira de Barcelona ha tret a licitació el servei sense incorporar al nou plec de condicions els requisits per subrogar-los i entenen que això "posa en evident perill" els seus llocs de treball. Si es manté el desacord, els treballadors exposaran el 10 de juliol les mobilitzacions previstes per les properes setmanes.