Una formació que divulga la clàssica entre els melòmans i els joves

Nascuda el 2006, l'Orquestra Simfònica Camera Musicae és una formació amb voluntat de divulgar la música clàssica tant entre el públic melòman com entre els joves. El grup ha estat dirigit per Tomàs Grau des de l'inici, i ha fet concerts en els principals auditoris del país, a més de fer gires per Espanya, Suïssa, Alemanya i la República Txeca. Enguany, a més, és una orquestra assídua del Palau de la Música Catalana. La seva categoria va motivar els organitzadors del festival de Sant Fruitós a portar-la per tal de donar relleu a l'obertura de la vint-i-cinquena edició.