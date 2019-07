El geni de Beethoven omple Sant Benet en l'inici dels 25 anys del festival de Sant Fruitós

El primer concert de les noces d'argent del Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages va aplegar quatre-centes persones, dijous a la nit, als jardins del monestir de Sant Benet de Bages. L'Orquestra Simfònica Camera Musicae, dirigida per Tomàs Grau, va ocupar l'escenari més gran que s'ha fet servir mai en el certamen -un entarimat de 10 x 10 metres- per regalar l'oïda dels assistents amb la interpretació del Triple Concert i la Cinquena Simfonia de Beethoven. Una vetllada esplèndida que es va anticipar a la commemoració del 250è aniversari del genial compositor alemany, que se celebrarà arreu l'any vinent.

«Ha estat durillo», va reconèixer en un atac de sinceritat Tomàs Grau després del concert. Un adjectiu que resumia les condicions ambientals en què els músics van haver d'interpretar les dues obres, tot i que estan acostumats a fer concerts estiuencs a l'aire lliure. El director de la Camera Musicae es referia als xiscles d'aus que, en un parell de passatges de la nit, es van sentir procedents de dins el bosc. Alhora, però, Grau treia ferro al singular inconvenient perquè «la nostra feina és estar concentrats, que és el que hem fet i, a més, el lloc és preciós, ens ha agradat molt tocar a Sant Benet de Bages».

Mai havia passat pel festival una orquestra simfònica. Per a l'ocasió es va muntar un escenari més gran que el que fa dotze mesos va acollir la representació de Carmina Burana i sobre el qual es van ubicar abans-d'ahir els músics, amb mil·limètrica precisió, sobretot en la primera part de la vetllada perquè la interpretació del Triple Concert requeria la presència de tres solistes: Alexander Knyazev, un violoncel·lista de fama mundial; la violinista Elena Mikhailova, que substituir a darrera hora la prevista Maria Solozobova; i Vladislav Bronevetzky, una de les ànimes del certamen i pianista de prestigi. La ubicació del piano al mig de l'escenari va invisibilitzar la presència del director, un fet al qual el mateix Grau treia ferro, com no podia ser d'altra manera.

Anècdotes logístiques al marge, el festival va estrenar la 25a edició amb un alt nivell interpretatiu. «La Cinquena Simfonia la tenim per mà», va explicar Grau a aquest diari, «però el Triple Concert l'hem fet avui per primer cop». Les dues obres van sonar tant rotundes com delicioses, i van traslladar a la platea el geni de Beethoven, que les va compondre quan l'huracà napoleònic causava el pànic en una bona part del continent europeu. L'aniversari rodó va començar amb molt bon sabor de boca i augura noves emocions en les tres properes cites: els tres dijous que queden d'aquest mes de juliol.