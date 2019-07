Un concert amb peces clàssiques que també és un pícnic

L'entorn influeix en la forma en què l'espectador va a veure un espectacle musical. Entre els assistents hi havia persones de totes les edats, però sobretot grups de joves i famílies que, si no fos per la música i que guardaven silenci per escoltar les peces musicals, qualsevol hagués dit que estaven de pícnic. Molts dels assistents estaven asseguts en tovalloles i aprofitaven per veure refrescos i menjar entrepans. L'única condició que van posar els membres de la companyia a l'inici era que tothom desconnectés el mòbil.