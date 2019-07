El llac del parc de l'Agulla esdevé un escenari

No calia ser un apassionat de la música de Chopin per deixar-se captivar per l'espectacle que va tenir ahir al Parc de l'Agulla. La companyia francesa La Volière va convertir l'aigua del llac artificial en un escenari flotant que va captivar els espectadors. Unes 300 persones, de totes les edats, no es van voler perdre aquest espectacle inaudit a l'aire lliure i van seguir les peces musicals asseguts a la gespa que hi ha a l'entorn de l'estany.

El cel amenaçava de pluja i al principi van caure algunes gotes, però no van espantar els assistents, que tenien ganes de veure com els pianistes, violoncel·listes i violinistes interpretaven peces de compositors importants com Chopin, Ravel i Squiban a sobre d'uns catamarans flotant a l'aigua. Per impedir que les petites ones del llac portessin els catamarans on volguessin, un submarinista s'encarregava que les embarcacions dels músics estiguessin tota l'estona a la zona on hi havia asseguts els espectadors, que, a part de peces de piano, també van poder escoltar ritmes de músiques franceses. El concert es va centrar, en el primer tram, en peces només de piano, i en la segona s'hi van afegir la resta d'instrumentistes per tocar i cantar cançons amb lletres poètiques i també combatives. Una ballarina donava més vida, amb els seus moviments, a les peces musicals.

No era la primera vegada que la companyia, que ahir va portar al Parc de l'Agulla l'espectacle anomenat Le piano de lac, actuava a la Catalunya Central. L'estiu passat ja van estar al Berguedà i al Solsonès. El concert d'ahir era el segon del grup en la gira que està fent actualment per l'Estat espa-nyol i que acabarà el mes d'agost al País Basc. De fet, el d'ahir era el primer concert que feien a Manresa, ja que els qui ahir es van perdre l'espectacle tenen l'oportunitat de veure'l avui a partir de les 8 del vespre al Parc de l'Agulla. No hi ha un preu d'entrada, però la companyia fa pagar una entrada voluntària als assistents que accedeixen a la zona del públic.