El Campus Gospel de Rajadell s'obrirà més als grans cors europeus en les properes edicions

Tot i que el gospel va néixer a les esglésies evangèliques dels Estats Units, s'ha fet gran i és internacional. El fet que Rajadell hagi aconseguit consolidar un festival d'aquest estil musical durant 15 edicions n'és la prova. Fa anys que el gospel incrementa els seus seguidors a Catalu-nya i, a part del veterà festival de Rajadell, actualment hi ha grans esdeveniments que el promouen. Per aquest motiu l'organització del Campus Gospel no vol perdre pistonada i veu la necessitat de fer-hi canvis. Aquest any ja s'hi han començat a introduir. En comptes de portar petits cors americans, s'ha optat per convidar grans grups europeus, com el Riga Gospel Choir, de Letònia, i SOVA Gospel Choir, de Suïssa.

«Els propers anys portarem altres grans cors d'Europa perquè n'hi ha de molt nivell. També hi ha un motiu econòmic al darrere. I és que és molt difícil portar grans cors dels Estats Units i és més fàcil fer-los venir del mateix continent», explica el director del festival, Ramon Escalé. Els cors que han vingut aquest any estan integrats per membres provinents de diferents països, mostra de la interculturalitat en molts racons d'Europa i prova, també, que el gospel és capaç d'atraure persones d'arreu i de cultures diferents. Escalé també diu que hi ha voluntat de portar-hi noves activitats, a part de les que s'hi han organitzat en els darrers anys i que han ajudat a consolidar més el festival, però encara s'han de concretar. Altres objectius que persegueix el Campus Gospel de Rajadell amb els canvis que volen introduir són el de continuar sent un referent al país i que el gospel sigui més que una moda passatgera i arreli a Catalunya.

«Hi ha cors que aconseguixen arribar a un públic local i són aplaudits, però fa falta que hi hagi una autèntica cultura del gospel», insisteix Escalé. A l'hora de fer balanç del certamen que es va cloure ahir, el director del festival afirmava que ha estat «una edició especial» perquè el fet que hi hagi hagut dos grans cors i europeus, integrats per persones de moltes nacionalitats, «ha aportat gent nova que no havia vingut mai». A part, hi havia una cinquantena de persones provinents de Catalunya i altres punts de l'Estat, molts dels quals havien participat al Campus Gospel anteriorment. En total, hi hagut uns 110 participants en els tallers, els concerts i les altres activitats.

Entre les figures referents que ha impartit els tallers en la darrera edició, hi ha hagut el nord-americà Isaac Cates, figura important en el món del gospel i que participa habitualment en festivals com el de Rajadell. Alumnes que han estat aquest any al municipi bagenc amb motiu del Campus Gospel asseguraven estar satisfets dels tallers de Cates i dels valors que difonia en les seves explicacions. Sabine Jacquet, Kristine Paulina i Laia Badrenas han estat els altres especialistes que hi han impartit tallers. Escalé també explica que aquest any «hi ha hagut emocions intenses», entre altres motius, per l'ensurt de l'incendi que hi va haver dissabte a prop del poble.