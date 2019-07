El 'cumpleanys' de Rosalía arriba al Govern

La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, s'ha referit aquest dilluns a la polèmica ocasionada per l'ús de la paraula 'cumpleanys' en la primera cançó en català de Rosalía, 'F*cking Money Man'. "Els creadors tenen dret de dir lliurement el que vulguin dir", ha defensat Vilallonga sobre l'ús d'una llengua que considera "mòbil". La consellera ha confessat que el seu entorn familiar i d'amics també li diuen "feliç cumpleanys", però que ella prefereix que li diguin "per molts anys o anys i anys". Vilallonga s'hi ha referit en la presentació de l'enquesta d'usos lingüístics presentada per l'Idescat i el departament de Cultura aquest dilluns.

La consellera ha assegurat que si ella avui s'inventés una paraula potser l'any que ve l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) la podria incloure en la llista de neologismes. "Paraules que fa uns anys eren en desús potser tornaran a estar en ús, i a l'inrevés", ha dit Vilallonga, qui ha comparat la polèmica entre "cumpleanys i aniversari" amb la que es va generar entre "barco i vaixell".