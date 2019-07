El Festival Gong portarà duets instrumentals i vocals a les coves de Collbató

Els duets formats per vells i nous instruments seran els protagonistes de la 14a edició del Festival Gong, que tindrà un cop més per escenari les coves de Montserrat, a Collbató, el darrer cap de setmana de juliol. El certamen se centra cada any en les noves sonoritats i les músiques del món.

El festival començarà el dissabte 27 de juliol, a les 21 h a la sala anomenada La Catedral, a l'interior de les coves, amb l'actuació del guitarrista Josep Manel Vega. A través del seu darrer treball, Horitzons esfèrics, el músic barceloní oferirà un directe en el que busca crear paisatges sonors i un clima de pau i recerca introspectiva, a partir d'una única peça de música improvisada en la qual també hi intervindran diversos instruments de percussió petits que tocarà el percussionista Ernest Martínez.

Dues hores més tard, a la Terrassa del Gong, serà el torn del jove duet Tarta Relena, format per les cantants Marta Torrella i Helena Ros, que interpretà Ora pro Nobis, el seu primer àlbum. Les dues intèrprets ofereixen un concert a capella amb un repertori basat en cants i harmonies de les illes mediterrànies.

L'endemà diumenge, a les 21 h, a La Catedral, Ravid Goldschmidt (handpan) i Iris Azquinezer (violoncel) presentaran Nigun, un maridatge musical de metall i corda en el que es combinaran les peces a un sol instrument amb improvitzacions dels dos.

El darrer concert del Gong tindrà lloc a les 23 h del mateix dia, amb Carme Nalini, considerada una de les grans cantants de mantres que hi ha a Catalunya. Amb el títol de Ma, que remet a la síl·laba que en moltes cultures té a veure amb la mare, el concert propicia l'empoderament femení.

Les entrades es poden comprar a la pàgina web www.gong.cat. Durant els dos dies, de 19 a 24 h, hi haurà el food truck de Happy Foods Eco Friendly, guanyador d'una edició del concurs televisiu Joc de cartes.