«Els músculs, la respiració i les emocions han d'estar al servei de la veu»

Innovadora i revolucionària pedagoga en l'àmbit de les tècniques i habilitats vocals aplicades al gospel, Sabine Jacquet ha impartit un taller al Campus Gospel de Rajadell. És creadora de la School Vocal Arts (SOVA) de Ginebra i directora de SOVA Gospel Choir. A les seves classes no només hi van joves que volen entrenar la seva veu, sinó també persones amb discapacitat. I és que les classes de Jacquet no són només de cant sinó una formació exhaustiva sobre com utilitzar el cos, fixant-se en els moviments de cada individu i les postures.



Altres experts en el gospel que han fet tallers a Rajadell diuen que vostè té un mètode pedagogic revolucionari. En què consisteix?

L'entrenament vocal no és només una classe de cant sinó una investigació exhaustiva sobre l'ús del cos de cadascú. Ens fixem en els músculs, les postures, la respiració i les emocions entre altres aspectes. Són tot de paràmetres que han d'estar al servei de la veu. La pedagogia de l'escola que vaig fundar es basa en diversos anys d'investigació en tècnica vocal. De fet, la nostra metodologia permet a l'estudiant beneficiar-se d'una docència a mida, que li dona l'oportunitat d'expressar la seva creativitat per assolir l'excel·lència. En alguns casos, l'entrenament està associat a la musicoteràpia, a través de la qual els estudiants es descobreixen.

La veu, doncs, està connectada amb tot el nostre cos i les emocions?

Totalment. El treball vocal té en compte paràmetres psicològics que ajuden a lluitar contra l'estrès, les ansietats i les emocions que són difícils de gestionar. Aquesta metodologia d'entrenament també s'aplica a diverses patologies o discapacitats, amb la recerca d'un ensenyament i enfocament apropiats. Per aquest motiu a l'escola no només hi van joves que comencen en l'àmbit musical, sinó també professionals i persones amb alguna discapacitat motora o, fins i tot, autistes. A les nostres classes, per exemple, també fem fitness.

El grup de gospel de l'escola segueix aquesta mateixa filosofia?

Treballem amb música rica i molt de color. També volem respectar totes les cultures. Volem participar i organitzar concerts perquè els membres del grup coral gaudeixin d'un reconeixement públic. The School Of Vocal Arts, amb els seus entrenadors, aporta experiència a través de gospel, una música rica en colors per vibrar amb els sons de les cançons. Quan es canta també es dispara la creativitat. Tenim, a més a més, moltes persones de diferents nacionalitats. En l'apartat de la creativitat, a l'escola tenim una secció de criatures en què despertem la creativitat a través de la música.

Com ha estat l'experiència a Rajadell?

Ha estat una vivència molt bonica perquè hem pogut compartir moments molt emotius. L'indret és increïble i l'entorn natural és únic. Una de les coses que més m'han agradat ha estat l'hospitalitat de la gent del poble i la seva amabilitat. Realment m'hi he sentit molt còmoda i aquest festival és un gran esdeveniment.