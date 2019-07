El «pare» de l'excursionisme Jacint Verdaguer arriba avui a Manresa

Jacint Verdaguer és un dels noms més importants de la literatura catalana. Però, també, com reivindica la pel·lícula Maleïda 1882, es pot considerar un dels «pares» de l'excursionisme al país. És aquesta faceta de Verdaguer que el director Albert Naudín i l'actor Lluís Soler aborden en el film que recrea la gran travessa de Jacint Verdaguer a l'Aneto.

La pel·lícula, que es va estrenar divendres passat a Girona i Barcelona, arriba avui a la capital bagenca, en una única sessió (20.15 h). La projecció forma part de la seva gira per diferents sales de cinema catalanes. Maleïda 1882 és un exercici cinematogràfic que es mou entre la realitat i la ficció: l'entrada de l'actor Lluís Soler al projecte va ser determinant per convertir-ne una part en ficció.



Un llibre com a exemple

Bernat Gasull, autor del llibre Maleïda (Verdaguer Edicions, 2015) va ser la persona que va donar forma al posterior projecte audiovisual. El seu llibre ha servit com a punt de referència, i el llargmetratge beu directament d'ell. Gasull, a més, té un paper important en el film posant la veu del narrador omniscient que en tot moment acompanya la història.

Albert Naudín explica que quan va llegir el llibre de Bernat Gasull sobre Verdaguer li va sorprendre descobrir que darrere el poeta hi havia un personatge que «es podia considerar el pare de l'excursionisme i muntanyisme a Catalunya», ja que el poeta va fer les primeres travesses pel Pirineu i va ascendir els primers cims. «Volíem reivindicar-ne aquesta vessant i ens va agradar presentar la història des de l'èpica i l'exploració del Pirineu». La pel·lícula, que ha volgut ser el màxim realista possible, ha trobat serioses dificultats tècniques alhora de gravar-la. Segons el mateix Naudín, «Ens vam enfilar dalt dels cims i vam cercar glaceres a 1.000 quilòmetres de distància per trobar les mateixes condicions que a les Maleïdes del segle XIX».