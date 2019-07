A quatre mans, amb un collage i una cada mes

? Joan Vilamala té un deixeble que el supera en edat: Ramon Cuéllar. Després que aquest català que viu a Suïssa el conegués, el manresà ha compartit amb ell la passió per l'escriptura d'auques, i en l'exposició n'hi ha algunes que han escrit a quatre mans. Una altra singularitat de la devoció de Vilamala per les auques és el pacte que ha establert amb si mateix per «escriure'n una cada mes». Si no són d'encàrrec, potser intenta trobar qui pagui el dibuixant; sinó, ell mateix completa la part gràfica fent un collage fotogràfic. «Són les auques dels pobres», diu.