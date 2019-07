Aranda estrena a Avià una mostra inèdita que fa protagonistes els veïns del poble

El reconegut fotoperiodista Samuel Aranda s'estrena al Berguedà amb un projecte inèdit en la seva trajectòria com a professional. Aranda se n'ha fet un fart, de retratar gent d'arreu del món, però amb l'exposició de gran format que acollirà Avià aquest estiu serà el primer cop que doni protagonisme als veïns del poble que l'ha convidat a mostrar els seus treballs. Serà en el marc del BÀT Fotoperiodisme Documental, la nova proposta del Konvent de Cal Rosal que omplirà l'espai artístic d'exposicions i expressions que volen trencar amb la censura.

El cicle s'allargarà tot l'estiu i s'inicia aquest dissabte, 13 de juliol, amb l'exposició Dignes. Una mostra a càrrec dels interns de la presó de Lledoners que participen al taller de fotografia de Maria Vernet. El plat fort, però, arribarà al nucli antic d'Avià a partir del 3 d'agost. Serà amb la proposta de Samuel Aranda quan les parets del barri vell mostraran 54 siluetes de persones que el fotoperiodista ha retratat. El projecte combinarà veïns del poble d'Avià amb d'altres que formen part de les col·leccions que Aranda ha realitzat per tot el món: refugiats, gent del congo, del Iemen o soldats de diferents països «estaran mesclats amb la gent d'Avià que fa la seva vida, que treballa a l'hort, que fa ioga o simplement passeja pel carrer amb la idea de trencar els límits i les fronteres tant polítiques com emocionals. Ens acostumem a veure notícies i fets que passen al món però no tenim la consciència que això passi de debò», va assegurar ahir Aranda a Avià en la presentació del projecte. «Per exemple, he fet una foto a uns joves que posen com si cridessin, i estaran barrejats amb persones que vaig retratar durant una manifestació a Egipte. La gràcia és que no se sàpiga qui és qui», va afegir. Les siluetes, a mida real i en paper vinílic, s'enganxaran a les parets i es podran veure per primer cop el 3 d'agost amb una visita guiada a càrrec del seu autor i fins a final de setembre. El recor-regut s'iniciarà a la plaça de l'Ateneu i continuarà per la plaça del Padró recorrent els carrers del barri vell fins a la sortida del poble a la carretera que va cap a Cal Rosal. El circuit estarà preparat en una direcció «i els visitants s'aniran trobant amb la mirada d'aquestes persones, que durant uns dies passejaran pels carrers d'Avià tot i ser de molts llocs diferents», va dir.

Aquest projecte és una nova col·laboració entre l'Ajuntament d'Avià i el Konvent. L'alcaldessa, Patrocini Canal, es mostra satisfeta de mantenir aquesta relació publicoprivada per continuar situant Avià al mapa. «Ho fem perquè vingui gent de fora a visitar-nos, però també perquè els veïns del poble estiguin orgullosos dels projectes que passen al seu municipi», va afirmar. El consistori hi aporta 4.850 euros.

Per la seva banda, Pep Espelt va recordar que per als responsables del Konvent «és importantíssim portar els projectes fora de les nostres parets. Ens agrada obrir-nos al territori amb els artistes que ens agraden i que passen per casa, i volem donar la possibilitat que tothom del carrer ho conegui».