«He estat fent feina de camp a Avià i els primers dos dies ningú volia sortir a les meves fotografies»

«He estat fent feina de camp a Avià i el més curiós és que els primers dos dies tothom em deia que no volia sortir a les meves fotografies», explicava ahir Samuel Aranda a la presentació del projecte a Avià, on hi ha treballat durant quinze dies mentre feia l'estada al centre artístic del Konvent de Cal Rosal.

«Em va costar una mica, fins que una dona que estava fent ioga a l'Ateneu va acceptar que li fes una foto, i a partir d'aquí, la gent ja em va agafar més confiança», deia el fotògraf, que ha pogut completar el seu treball amb èxit. «Ningú m'ha donat indicacions ni m'ha posat traves a l'hora de fer la feina. Tot ha estat sí, sense peròs ni cap no, i això et facilita molt la feina com a creador».

El fotoperiodista Samuel Aranda, nascut a Santa Coloma de Gramenet el 1979, va rebre el World Press Photo of the Year el 2011 i és i Premi Nacional Espanyol de Fotografia. Com a fotògraf independent, Aranda publica en diverses capçaleres de referència, com The New York Times, i aquest estiu portarà la seva obra al Berguedà.