«L'Assumpció» de Viladomat torna a la Seu de Manresa a final de mes

El quadre "L'Assumpció de la Mare de Déu amb tots els Sants" (entre 1728-1750) d'Antoni Viladomat (1678-1755) tornarà a la basílica Santa Maria de la Seu de Manresa aquest mes de juliol. Actualment, l'obra és al Museu Comarcal de Manresa, després de que l'any 2015 es firmés un conveni de cessió de l'obra entre la Seu i el Museu Comarcal.

L'Ajuntament de Manresa i la Generalitat van finançar la restauració de l'obra l'any 2015, feta pel Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC), que va consistir en una neteja profunda, canvi de vernís per oxidació i sutura dels estrips de la tela. Des de llavors, s'ha exposat al Museu Comarcal, ja que el conveni estipulat per dos anys es va prorrogar. Dilluns 29 de juliol es procedirà a fer el trasllat de l'obra i a instal·lar-la en el seu espai original, a sobre de l'escultura del canonge Mulet, ubicada al costat del baptisteri de la basílica. Amb l'objectiu de que el quadre pugui veure's perfectament en el seu emplaçament, s'il·luminarà amb dos projectors ERCO, abans inexistents.

Els fons per finançar la reinstal·lació de "L'Assumpció" de Viladomat provenen d'una aportació del Capítol de Canonges de la Seu (60 % de l'import total), de la Generalitat de Catalunya (40%) i l'Ajuntament n'assumirà les despeses de transport, tal i com s'estipula al conveni de cessió. Per celebrar el retorn del quadre, des de la basílica s'ha organitzat la conferència "Una obra mestra del Barroc a Catalunya. "L'Assumpció de la Mare de Déu amb tots els Sants" d'Antoni Viladomat" a càrrec del doctor Francesc Miralpeix, que ha abordat la figura i l'art del pintor Antoni Viladomat en la seva tesis doctoral. L'acte s'emmarcarà en el programa de Festa Major de Manresa i serà el dimecres 28 d'agost a les 20 h davant de l'obra, a l'interior de la basílica.

"L'Assumpció de la Mare de Déu amb tots els Sants"

L'obra és un oli sobre tela de grans dimensions (350 x 200cm) i és considerat un dels quadres més destacats d'Antoni Viladomat i Manalt, gran artista del barroc català. A la pintura s'hi representa l'Assumpció de Maria, amb els apòstols que observen el miracle al voltant de la seva tomba i, al pla superior, la Cort Celestial amb la Santíssima Trinitat l'esperen per rebre-la.