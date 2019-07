El dia que Rosalía va actuar al Sielu

Rosalía és la cantant del moment. Brilla en grans festivals, des de Coachella fins al Mad Cool, i compta per milions les reproduccions dels seus vídeos a Youtube (21 són els que porta 'Aute Cuture'). Però això és ara. La de Sant Esteve Sesrovires poc es podia imaginar fa un parell d'anys l'èxit que està tastant. Per aleshores feia actuacions de petit format i sí, per Manresa també va passar.

Va ser en el marc de la Fira Mediterrània de l'any 2016, la 19a, quan a la capital del Bages es va escoltar per primer (i únic cop) en viu la veu i el so flamenc de Rosalía en un concert a la sala El Sielu, acompanyada de Raül Fernández.

La sesrovirenca ja deixava detalls de la seva qualitat artística. En un crònica per a Regió7, l'escriptora Zulima Martínez va deixar escrit: "Dissabte torno a anar al Sielu, tinc moltes ganes d'escoltar el tàndem format per la Rosalía i el Raül (meitat de Refree). Que gran, aquesta dona! Tan gran que sembla menjar-se sense patates Raül Fernández. La seva veu potent sosté un espectacle amb l'estètica pròpia del flamenc més genuí i els girs musicals més experimentals, fent que allò que ja s'ha escoltat soni nou, per acabar amb una versió d'I see a darkness, de Jonny Cash, realment bella".