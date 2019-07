Fira Mediterrània de Manresa 2019: totes els detalls d'una edició que reflexionarà sobre qüestions de gènere

La Fira Mediterrània de Manresa tindrà com a un dels eixos principals la reflexió sobre les qüestions de gènere. N'és exemple la proposta de l'italià Alessandro Sciarroni, que buscarà salvar una dansa en perill d'extinció, la Polka Chinata, que actualment només coneixen quatre homes al món. Buscarà a la capital del Bages 10 persones que la vulguin aprendre per tal d'evitar la seva desaparició. Aquest dijous s'ha presentat el 90% de la programació, entre les quals hi ha 20 estrenes, 15 absolutes i 5 Catalunya. Artistes consolidats que s'allunyen puntualment del seu treball habitual per a mirar cap a la cultura popular i nous artistes emergents completaran l'oferta.

El director artístic de la Fira Mediterrània, Jordi Fosas, que enguany s'estrena al càrrec ha estat l'encarregat de desglossar la programació, a la que encara li queden mitja dotzena de propostes per tancar. Fosas ha posat l'èmfasi en els tres grans eixos sobre els quals girarà el certamen: les mirades, els joves i l'actualitat.

En el primer, ha dit, s'englobaran artistes amb trajectòries consolidades en l'àmbit contemporani que presentaran propostes vinculades a la cultura popular i tradicional. A banda de la proposta transgressora de la coreògrafa valenciana Sol Picó, que donarà el tret de sortida a la fira; alguns exemples de propostes són la del coreògraf ebrenc Roberto Olivan amb el dj francès Laurent Delforge i el quartet de polifonia occitana Vox Biggeri. També Toni Jódar i Roger Bernat buscaran altres maneres d'explicar la dansa. En l'àmbit musical, Llibert Fortuny acostarà el jazz a la cobla; i Obeses actuarà amb la Cobla Berga Jove i el Cor d'Obseses.

Pel que fa als joves, la fira inclourà propostes d'artistes emergents com l'urgellenc Arnau Obiols, que denunciarà la despoblació a Catalunya a través del seu espectacle 'Tost', on barreja instruments de percussió amb sons electrònics. També hi seran el duet de Criatures, que presentaran nou disc; o la guanyadora de la darrera edició del Concurs Sons de la Mediterrània, Clàudia Cabero. Marala Trio oferirà un espectacle especial on els assistents, amb auriculars, podran escoltar el repertori a cau d'orella; i el duet femení de les Tarta Relena hi seran barrejant estils musicals. Paral·lelament, la fàbrica de l'Anònima acollirà una proposta feta per artistes manresans que busca homenatjar la primera obra que es va fer a l'equipament, fa 150 anys, la sarsuela 'L'home és feble'.



Una Fira que no oblida l'actualitat



Fosas ha explicat que la Fira vol posar també l'èmfasi en temes actuals, com són les polítiques de gènere. Ha posat com a exemple la proposta de Sciarroni, que busca evitar l'extinció de la Polka Chinata, ensenyant-la a 10 persones durant el certamen. En aquest sentit, ha avançat, es farà un càsting per trobar els 10 candidats.

Pol Jiménez i Juan Carlos Lérida oferiran 'La Oscilante', basada també en una dansa que "no balli ni en masculí ni femení"; i Laia Santanach durà una dansa tradicional d'homes per fer reflexionar sobre el gènere,



20 estrenes



La programació de la Fira comptarà amb 20 estrenes, 15 d'elles absolutes. Destaca la presentació del nou disc dels ebrencs Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreires; Miquel Gil; Josep Aparicio 'Apa' i Eduard Navarro; o Feliu Ventura, entre altres. Del panorama musical també destaca la clausura, de la mà de Biflats; o els concerts a la Sala Stroika d'Ebri Night i La Fúmiga.

Pel que fa a la resta de disciplines, el director artístic ha volgut destacar la iniciativa d'Anna Confetti, que passejarà per Manresa amb una cadira gegant; Produccions de Ferro, que explorarà la Mallorca turística; o el 'bailaor' flamenc Gero Domínguez i el music Miguel Marín, que passejaran per la ciutat amb la seva versió del número de la cabra pujant l'escala.

En l'àmbit més familiar, ha subratllat, la Mediterrània 2019 comptarà amb la representació del Polzet, a càrrec de Teatro Paraíso; i el Patufet, de Teatre Nu, que serà estrena absoluta.



Plaça Sant Domènec i Sardenya



Sardenya serà aquest 2019 el territori escollit per a posar en valor durant la Fira Mediterrània i bona part de les activitats vinculades es realitzaran a la plaça de Sant Domènec. De les propostes, destaca el Carnavale di Ottana; o la música dels Tenore Nunnale de Orune amb el cant tenor, Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.



Mitja dotzena de propostes més



Les entrades dels espectacles d'aquesta Mediterrània es posaran a la venda aquest dilluns a la web de la Fira. A hores d'ara, ha explicat el director artístic, resten per tancar mitja dotzena de propostes que completaran l'oferta d'aquest 2019.