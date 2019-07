L'estima pel medi ambient també impregna les obres

? Més enllà de la dimensió estètica, Mestissatges té un component ètic pels valors que desprèn el treball conjunt realitzat per Martí Boada i Àngels Freixanet. «La nostra obra té una càrrega ideològica perquè incideix en temes com el respecte al medi ambient, l'ecologia dels boscos, el reciclatge dels materials i la preocupació pels problemes que pateix el planeta», explica el naturalista. Transformar la matèria primera que surt del medi forestal i donar-li una nova vida és una forma artística de promoure l'estima per la natura.