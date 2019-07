Marc Sellarès denuncia el drama dels refugiats amb una intervenció en una platja de l'Escala

Una acció artística del guardiolenc Marc Sellarès per denunciar el drama dels refugiats al Mediterrani ha donat el tret de sortida, aquest dijous, al festival Portalblau. La intervenció 'Mare Mortum' ha consistit en la creació d'una silueta de grans dimensions a la sorra de la platja del Moll Greg de L'Escala (Alt Empordà). El dibuix, de 50 metres de llarg per 10 metres d'ample, reprodueix un infant refugiat estirat i immòbil a la platja mentre les onades van esborrant la silueta. L'artista ha volgut fer una metàfora sobre com el mar sega la vida de les persones que moren ofegades quan intenten arribar a Europa. El festival s'allarga fins a l'agost i, entre els plats forts de la programació, hi ha els concerts d'Alfred García, Paco Ibáñez, Pau, Anna Roig o Clara Peya.

Portalblau, el Festival de Música i Art a la Mediterrània, s'ha posat en marxa aquest dijous al matí amb l'acció artística 'Mare Mortum'. Marc Sellarès és un artista contemporani que s'ha donat a conèixer per les seves contundents intervencions al territori, com el Bosc de les Creus -format per 1.293 creus de fusta instal·lades a un bosc afectat per l'incendi d'Òdena- o el túnel cavat a Tijuana just davant del mur de la frontera que separa Mèxic i els Estats Units.

La proposta de Marc Sellarès no és l'única que abordarà el drama dels refugiats. Divendres tindrà lloc la xerrada dels periodistes Martí Albesa i Sara Montesinos, que analitzaran la situació d'arribades de persones migrants a Europa, els principals punts d'entrada i la gestió governamental que se'n fa. La conferència porta per títol Camins de silenci a la Mediterrània. Així mateix, el festival programa enguany el concert del grup Orpheus XXI, una banda de músics professionals formada per persones refugiades i immigrants, que actuaran a l'escenari de Mar d'en Manassa el dia 2 d'agost.

Aquest primer cap de setmana, el festival també acull els concerts de Marc Parrot, que s'instal·la dijous i divendres a l'Escala, amb el seu nou espectacle Refugi, i de Clàudia Cabero, guanyadora de l'edició 2018 del Concurs Sons de la Mediterrània, que presenta demà divendres el seu debut discogràfic Melic i que avançarà alguns temes del seu segon treball que veurà la llum després de l'estiu.

Finalment, aquest dissabte el festival programa la conferència amb el periodista barceloní Tomás Alcoverro, corresponsal de 'La Vanguardia' a l'Orient Mitjà des de 1970, que impartirà la xerrada Entre Barcelona i Beirut, dues vores del Mediterrani, en què parlarà sobre les dues ciutats a partir de la mirada d'una persona que viu a cavall entre les dues metròpolis mediterrànies.

El festival Portalblau s'allargarà fins al pròxim 9 d'agost amb propostes musicals, espectacles de carrer, poesia o exposicions, entre altres disciplines artístiques. En destaquen els concerts d'Alfred García i Paco Ibáñez al Mac Empúries; les propostes msicals de Pau Riba, Anna Roig & Àlex Cassanyes Big Band Project i Orpheus XXI al Mar d'en Manassa, o les actuacions de Clara Peya i Rusó Sala a l'Alfolí de la Sal maridades amb vins del Club d'Enogastronomia de la Costa Brava.

En el marc del 'Portalblau al carrer' que inclou el concert gratuït de Marcel Lázara i Júlia Arrey; l'actuació de la companyia Pessic de Circ, o l'espectacle poètic i musical Una vela en el mar blau: poesia catalana de tema grec, protagonitzat per l'actriu Carme Callol, l'actor Jaume Comas i els músics Josep Tero i Ferran Martínez, amb la presentació de Sam Abrams i Eusebi Ayensa.