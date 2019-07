La cultura popular de Sardenya serà l'estrella convidada

? Sardenya és el territori que la fira ha escollit per donar a conèixer enguany el seu patrimoni immaterial. Per aquest motiu, i amb la plaça de Sant Domènec com a epicentre, es podran conèixer propostes vingudes de l'illa com el Carnevale di Ottana, amb les Boes e Merdules, uns personatges amb màscares antropomorfes. També s'escoltaran el cant a tenore sard, que és patrimoni immaterial de la humanitat, la dansa tradicional del ter-ritori i es farà una competició sardocatalana del joc de la morra.