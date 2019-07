La Mediterrània recupera la sarsuela que va obrir un teatre manresà fa un segle i mig

Abans que hi hagués la fàbrica elèctrica de l'Anònima, fundada el 1894, en la finca del carrer de Llussà de Manresa s'hi va construir el teatre El Buen Retiro, que va obrir portes el 1877 amb la representació de la sarsuela El hombre es débil. 142 anys després, en una de les naus de la instal·lació que ja fa temps va abandonar l'activitat empresarial, i que ara hi ha la voluntat de convertir en un centre de creació artística, s'hi tornarà a representar el mateix títol. Una coproducció del Festival Artístic del Barri Antic (FABA) i la Fira Mediterrània que és una de la seixantena de propostes de la programació que la direcció del certamen manresà va donar a conèixer ahir.

«Hi haurà tres ballarins (Júlia Isanta, Laura Isanta i Carles Martínez), tres músics (Ricard Cots, Joel Díaz i Nil Moreno) i tres cantants (Adrià Mas, Laia Mata i Ai-nhoa Aguilar), la majoria manresans», va explicar Eduard Serra, de l'equip directiu del FABA i promotor de la idea de tornar a l'Anònima L'home és feble. «Hem traduït el títol al català com a senyal que allò que es veurà és una versió molt lliure d'aquesta sarsuela», va afegir: «No seguirem el llibret original de manera gaire fidel, ens permetrem moltes llicències per fer-la actual. La part teatral, per exemple, desapareixerà». La funció tindrà lloc el diumenge 13 d'octubre (18 h), amb una durada aproximada de 50 minuts.

Arrel, joventut i gènere

Jordi Fosas, director artístic de la fira , va explicar ahir que la programació –de la qual encara queda el 10 % per tancar, a més dels apartats off– s'estructura a partir de tres conceptes: la mirada a l'arrel per crear des del present, els artistes joves i la consciència de gènere.

La fira ja avançar fa unes setmanes els espectacles del Kursaal i el Conservatori (Sol Picó, Roberto Olivan, Obeses+Cobla Berga Jove, The New Catalan Ensemble, Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Fer-reries i l'obra de teatre Rostoll cremat). Ahir hi va afegir, en el primer dels apartats esmentats, els noms del quartet occità de polifonia Vox Bigerri i el duet format per Toni Jódar i Roger Bernat, que crearà la peça Explicadansa en una estada que farà durant una setmana a l'Agrupació Cultural del Bages.

Entre els joves creadors musicals destaquen els noms d'Arnau Obiols (recuperació del cançoner pirinenc), Marala Trio (música tradicional catalana), el duet Criatures (so de cambra amb instruments tradicionals) i la guanyadora del Concurs Sons, Claudia Cabero. En el camp de les arts escèniques, es podrà veure Magí Serra, reflexionant sobre la pèrdua, i Júlia Farrero, amb un espectacle basat en les falles pirinenques.

La dimensió política entrarà en joc amb propostes que tenen la qüestió de gènere en primer pla. Pol Jiménez i Juan Carlos Lérida investiguen sobre una dansa espanyola sense masculí ni femení. Laia Santanach treballa amb el contrapàs, una dansa que ballen habitualment els homes. La ballarina Janet Novás i la compositora Mercedes Peón parlaran d'identitat i gènere.

La italiana Maria Mazzota, Rosario La Tremendita (nominada al millor àlbum flamenc en els Latin Grammy del 2018), Miquel Gil, Rusó Sala, Heura Gaya, Eduard Iniesta, la banda valenciana La Fumiga, Ebri Knight, els Berros de la Cort, Mumusic Circus i els igualadins Teatre Nu, que estrenaran el seu Patufet, són altres noms rellevants del certamen.

També destaca el maridatge que faran els malabaristes gallecs Pistacatro amb la Unió Musical del Bages. El resultat serà l'espectacle Orquesta de malabares.