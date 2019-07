La Polifònica reprèn el Catalunya Centre amb la presència d'un cor que va estrenar el festival

Han passat gairebé 40 anys des que el cor Philippine Saringhimig Singers va ser per primer cop a Puig-reig per participar al Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre. Era el 1980 al Cinema Imperial amb George Hernández com a director. Ara, Hernández tornarà a Puig-reig en la quarantena edició del certamen amb el mateix cor, però que des del 1990 està instal·lat a San Francisco i no a Filipines. La Polifònica de Puig-reig reprèn el festival que durant quatre dècades ha portat al territori corals d'arreu del món. Una iniciativa que va néixer juntament amb la Capella de Música Burés de Castellbell i el Vilar i que enguany bufa les espelmes del seu 40è aniversari.

Després que la Polifònica fes un parèntesi en l'organització del festival l'any passat, per atendre compromisos musicals que tenia a l'estranger i per la coincidència amb el concert de celebració del 50è aniversari de la formació puig-reigenca amb l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, enguany torna amb les piles carregades per celebrar com cal el 40è aniversari i amb un canvi de dates per adaptar-se a les necessitats de les corals que hi participen. Com ja va passar el 2017, els concerts tindran lloc el juliol (els dies 17, 18 i 19) i no la primera setmana de setembre, com havia estat habitual des dels inicis. La presidenta de la Polifònica de Puig-reig, Maria Rosa Riera, va explicar ahir que el juliol és un mes que habitualment va millor sortir de gira als cors participants. «El que volem és portar a casa nostra les millors corals», per tant, «ens adaptem a les seves preferències i disponibilitats», va afirmar Riera.

És el cas del cor que obrirà el festival, el proper 17 de juliol: els Philippine Saringhimig Singers, per exemple, «que els anava bé per aquestes dates». La presidenta de la Polifònica es mostrava satisfeta per la presència d'aquesta «coral amiga», amb la qual els uneix una estreta relació. «A banda de ser al festival en la primera de les edicions, la coral ha estat tres vegades més a Puig-reig i la Polifònica ha après molt d'ells i especialment del seu director, en George Hernández», va assegurar.

Com és habitual, el festival també convida formacions de casa del món coral. Enguany, serà el torn del Cor Jove Amics de la Unió de Granollers, que actuaran el dia 18 de juliol sota la direcció de Marta Dosaiguas. «És una coral de referència i molt reconeguda a casa i a escala internacional, integrada per joves. Aquest dia hem convidat també els alumnes de l'escola de música de Puig-reig, que participaran al concert perquè puguin aprendre i compartir», va dir Riera.

El tercer i darrer concert serà protagonitzat pel cor acadèmic Mirce Acev de la República de Macedònia del Nord. «És la primera vegada que ens visita una coral d'aquest país i oferirà un repertori de música contemporània, clàssica i també tradicional del seu territori», va detallar la presidenta. El 19 de juliol també pujaran a l'escenari la coral amfitriona, la Polifònica, i els Saringhimig Singers per interpretar alguna peça conjunta com a cloenda del festival. Tots els concerts tindran lloc al pavelló d'esports a partir de 2/4 de 10 del vespre i les entrades costaran 10 euros anticipades i 13 euros a taquilla. Es pot adquirir un abonament per als tres concerts que val 25 euros.

El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Puig-reig, Jesús Subirats, va destacar «l'esforç immens de la Polifònica de Puig-reig durant aquests 40 anys per portar al Berguedà les millors corals del món». Per altra banda, Riera va recordar que el certamen va néixer de bracet amb la Capella de Música Burés de Castellbell, amb qui continuen compartint l'organització per fer «més sostenible» el festival, gràcies a la programació dels mateixos cors, tot i que en dies diferents, «perquè la qualitat sigui la més alta possible».