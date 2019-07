Puigcerdà inaugura dimarts al Museu Cerdà la mostra que repassa els 40 anys de Regió7

L'exposició "Instantànies de quatre dècades cabdals", que celebra els 40 anys d'aquest diari, s'inaugura dimarts a les 6 de la tarda a la Sala del Cor del Museu Cerdà de Puigcerdà. Es podrà visitar fins al 28 de juliol, de forma gratuïta, i posteriorment, al llarg d'aquest any, itinerarà per Moià, Santpedor, Igualada i Manresa. Fins ara s'ha pogut veure a Solsona, Sant Joan de Vilatorrada i Berga, on romandrà fins diumenge.

La mostra la inauguraran l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, i el gerent d'aquest diari, Fèlix Noguera. L'exposició presenta un recull de notícies, fotografies i portades representatives de la vida de la Catalunya Central els darrers 40 anys. Com explicava l'autor dels textos, Xavier Domènech, un dels artífexs de la proposta juntament amb Salvador Redó (selecció gràfica) i Bet Padró (disseny), la mostra no busca l'exhaustivitat però sí que sigui «significativa». L'exposició es podrà visitar de dimarts a dissabtes, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h; diumenges, de 10 a 13.30 h.

La mostra s'obre amb el referèndum de l'1 d'octubre del 2017, on destaca una de les imatges més impactants de la jornada, amb l'agressió a l'aleshores regidor Jordi Pesarrodona a l'escola Joncadella de Sant Joan; continua amb la presó de Lledoners i la manifestació de la Diada a Berga, el 2016. Amb imatges de més de 25 fotògrafs i redactors del diari , l'exposició pretén arribar al públic amb un discurs «representatiu dels moments commovedors i rellevants de les grans històries que han succeït en aquest territori», destacava Domènech.

L'exposició es divideix en 15 plafons (de 2x1 metres), de dues cares, que contenen una portada, diverses fotografies i un breu text explicatiu. A Moià, Solsona, Puigcerdà i Igualada la mostra suma un plafó més amb notícies específiques.A Puigcerdà, per exemple, la mostra recull el revulsiu que va suposar per a la Cerdanya l'obertura del túnel del Cadí, ja fa més de trenta anys que va donar lloc, també, a un boom immobiliari. En aquests anys, la comarca ha posat al dia equipaments i patrimoni, com el Llac de Puigcerdà, el Nou cementiri de Prats i Sansor, les muralles de Bellver que llueixen amb nou reordenat urbanístic i, a Puigcerdà, la reurbanització del Passeig 10 d'abril i conversió del Convent de Sant Domènec en Arxiu i Biblioteca. La informació específica de la Cerdanya recull, també, el dinamisme d'una comarca en diferents terrenys: l'esportiu, amb el Club de Gel de Puigcerdà; el gastronòmic, amb el trinxat, convertit en un atractiu turístic; el patrimonial, amb les excavacions de l'assentament iber i romà de Bolvir i quant a infraestructures, el modern hospital transfronterer.

Regió7 va néixer a temps d'informar sobre les primeres eleccions democràtiques després del franquisme, celebrades el 3 d'abril del 1979. A partir d'aquí, les fotografies, sense voluntat cronològica, donen testimoni de multituds de fets rellevants de les darreres quatre dècades a la Catalunya Central: la crisi de Pirelli, la desaparició dels germans Òrrit, el cas Corominas, la mort de Josep Maria Isanta a la Patum, la construcció de la presa de la Llosa del Cavall, els triomfs del Bàsquet Manresa, la visita de Joan Pau II a Montserrat, la conquesta del cim de l'Everest, la recuperació de Sant Benet de Bages, el Casino i el Kursaal de Manresa, els rodatges de Rosa als anys noranta, de Netflix, enguany, i els èxits del desaparegut cineasta Joan Soler.