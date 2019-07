Sciarroni busca deu voluntaris per salvar una dansa bolonyesa de la desaparició

Només hi ha quatre homes al món que sàpiguen ballar la Polka Chinata, una dansa tradicional de Bolonya (Itàlia) que l'artista Alessandro Sciarroni ha decidit salvar de la desaparició. I en l'intent vol comptar amb la participació de la Fira Mediterrània i de deu voluntaris que estiguin disposats a aprendre-la i a ballar-la.

Sciarroni és un prestigiós coreògraf italià a qui, en la darrera edició del Festival Internacional de Dansa de la Biennal de Venècia, se li va concedir el Lleó d'Or en reconeixement a la seva trajectòria. El proper octubre, el ballarí vindrà a Manresa acompanyat de dos dels especialistes en la Polka Chinata per donar-la a conèixer i afavorir-ne la seva transmissió.

Després de l'estiu, la fira farà una convocatòria pública, oberta a tothom –siguin ballarins o no–, per seleccionar deu persones que del 9 a l'11 d'octubre –durant dues hores cada dia– vulguin aprendre la polca i representar-la al pati del teatre Kursaal durant el cap de setmana final del certamen.

Tot i que, segons va explicar ahir Jordi Fosas, director artístic de la fira, la polca era un vedat reservat als homes, la crida per a la supervivència obvia aquest biaix de gènere i el càsting no tindrà cap condicionant, amb la voluntat de sumar cinc parelles.

El projecte creat per Sciarroni porta per títol Save the last dance for me, i fins demà dissabte s'està mostrant al Santarcangelo Festival, que se celebra a la localitat de Santarcangelo di Romagna, a la regió de l'Emília-Romanya.