Anem de Canto estrena el musical «Super Trouper» a Sant Joan

El grup de teatre musical Anem de Canto estrena avui (20.30 h) i demà (18 h) l'espectacle Super Trouper, basat en les cançons d'ABBA, a la sala Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada. El grup, format per 14 actors d'entre 17 i 18 anys, canta en directe per explicar la història de Sophie, que vol saber qui és el seu pare, mentre que la seva mare, la Donna, només vol oblidar el seu esbojarrat passat. L'equip, dirigit per Gemma Ribalta, el completen una desena de persones més en l'apartat tècnic. En l'escenografia utilitzen una estructura giratòria creada el 1991 per Mariano i Esteve Ribalta. És el quart projecte d'Anem de Canto, que ja ha portat a l'escenari Chicago, Brillantina i Cop de Rock.