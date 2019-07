Lluís Barrera, Nöel Olivé, Xavier Torra i Joan Maria Segura seran el proper curs a l'Escenari Brossa

Els actors Lluís Barrera, Noël Olivé i Xavier Torra i el director Joan Maria Segura figuren en quatre de les propostes teatrals de la propera temporada de l'Escenari Joan Brossa, l'equipament del carrer Flassaders de Barcelona. Un curs que arrencarà quan encara s'estarà commemorant l'any dedicat a la figura de Joan Brossa i que proposa continuar dialogant amb els supòsits vitals i creatius del poeta i polifacètic creador.

La temporada s'estructura a partir de diferents itineraris cadascun dels quals contindrà diverses obres per ajudar l'espectador a sentir-se identificat amb les temàtiques que s'abordaran des de l'escenari. La temporada començarà amb #FutursBrossa, un conjunt de quatre obres que reflexionaran sobre la idea de futur: a El futur (12-29 de setembre), Joan Yago es planteja com ens veuran els nostres fills i néts quan mirin enrera i vegin les nostres fotos; amb Flors carnívores (18 de setembre-13 d'octubre), d'Anna Maria Ricart, tres noies juguen a ser grans; Fack15anys (16 d'octubre-3 de novembre), de Roger Conesa i Miquel Ripeu, és un diàleg del mateix Conesa amb l'alter ego Roger Benet després d'una dècada i mitja de trajectòria; Accions de resistència (30 d'octubre-3 de novembre), dirigit per Susanna Barranco, proposa una crítica a una hipotètica societat futura on tot, des del naixement, és un element més de l'intercanvi mercantil.

L'itinerari #CartografiesBrossa oferirà un póquer d'espectacles basats en la capacitat de la poètica teatral per fer viatjar l'espectador. A Cartografia de una desaparición (7 de novembre), Sergio Blanco es busca a si mateix a través de la recerca en l'obra de Brossa; a Mexicatas (27 de novembre-15 de desembre), de Sergi Belbel, vuit actrius mexicanes expressen la seva vivència de l'exili en terres catalanes; Bollywood, Bombay, Barcelona (8-24 de novembre), de Cia. Dúo Fácil i Líquido Teatro, és la història de tres joves indis que intenten tirar endavant les seves vides a la capital catalana. L'actor manresà Lluís Barrera forma part del repartiment de Montag451, una producció de Cia. La Niña Bonita que es podrà veure del 28 de novembre al 15 de desembre i que revisa el clàssic Fahrenheit 451 de Ray Bradbury i el seu món sense llibres. En aquest context, un home que llegeix d'amagat repassa la seva vida. Completaran l'elenc Carles Arquimbau, Xavi Álvarez, Elena Ballarda i Anna Prats.

Amb #ParateatralsBrossa, el teatre proposa quatre obres que, a l'entorn del Nadal, volen fer-nos somriure amb les tècniques del circ, la màgia i el cabaret. El saló de les meravelles (6-24 de novembre) és una nova proposta del Mag Hausson i l'il·lusionisme de saló; Ni sí, Ni-nots (19 de desembre-5 de gener) és un espectacle de màgia i ventriloquia amb el Mag Selvin. La igualadina Noël Olivé i Pepa Plana revisaran els arquetips tradicionals del clown amb una mirada femenina per reescriure'n la història en l'espectacle Veus que no veus (18 de desembre-6 de gener), que aquest juliol es pot veure al mateix Escenari Joan Brossa dins del Festival Grec. El santvicentí Joan Maria Segura dirigeix Oriol Grau, Alexandra Palomo i Albert Mora i el músic Enric Xato Grau a Les variacions Bildelberg, que del 20 de desembre al 6 de gener explicarà com la gent més poderosa del món, reunida al Club Bildelberg, convoca una cimera de màxima urgència perquè se'ls escapa el control de la situació.

L'itinerari #VirtuososBrossa dóna la paraula a muntatges on els actors fan del virtuosisme la seva raó de ser. Blanca desvelada (8-26 de gener), escrit i interpretat per Alejandra Jiménez Cascón, entrellaça les vides d'una presa política embarassada i sentenciada a mort i una actriu que fa monòlegs en bars mediocres; Decadència (29 de gener-16 de febrer), d'Steven Berkoff, comptarà amb Carles Martínez i Míriam Alamany per narrar la relació de dos amants rics que només troben plaer en la caça quan la resta ja els ha exhaurit; Vespres de la Beata Verge (19 de febrer-8 de març), amb Oriol Genís i Guillem Gefaell, enfronta un pare amb la redempció davant del seu fill; Ocaña, reina de las Ramblas (11-29 de març) es presenta com una òpera de butxaca de Marc Rosich i Marc Sambola on Joan Vázquez es fica a la pell d'un dels personatges més singulars de les Rambles de quan Barcelona encara no era una icona turística.

Cinc espectacles formen l'itinerari #PrimaveraBrossa, que s'erigeix en un catàleg de diferents tendències creatives. Els sonàmbuls (20 de maig-7 de juny), de Llátzer Garcia, explica com l'amor i la gelosia trenca la relació entre dos nois i una noia; Vernissatge (17 de juny-5 de juliol), el clàssic de Vaclav Havel, dirigit per Marilia Samper, posa cara a cara una parella i el seu amic i convidat: les crítiques cap a les actituds de l'home revelen la buidor dels qui les emeten; amb Serà el nostre secret (15 d'abril-3 de maig), Marta Montiel i Elies Barberà aborden la violència sexual comesa contra els infants; Alícia, quin país! (10-28 de juny) reflexiona sobre el poder a partir d'uns personatges que viuen en un soterrani; Els ulls de Dalton (27 de maig-14 de juny), d'Iñaki Garz, explica com un professor universitari jubilat es retroba amb una antiga núvia quan sol·licita la companyia d'una prostituta.

Amb #JovesBrossa es proposen espectacles que parlen dels conflictes de l'adolescència. Carrousel (18 de març-5 d'abril), de Carla Torres, presenta dues noies immerses en el joc de trobar-se a elles mateixes; Correspondència (6-24 de maig), de Jordi Casado, es pregunta si la manera com expressem l'amor avui en dia (whatsapps, emoticones, correus electrònics, ...) afecta a la manera com estimem.

L'itinerari #SomBrossa presenta tres espectacles que recullen l'herència creativa de Joan Brossa. Greta & Friday són dues peces teatrals que combinen el risc en l'experimentació escènica i el fenomen Friday for Future iniciat per l'adolescent sueca Greta Thunberg. Albert Mestres signa Greta & Friday I: amor pur (22 de gener-16 de febrer), on dues adolescents s'estimen d'una forma tant pura que el futur tràgic del món les aclapara. Greta & Friday II: amor que mor (19 de febrer-15 de març), de Queralt Riera, segueix la petjada d'una parella que deixa el seu pis a Barcelona i marxa a un futur incert i salvatge. Aquest vers és el present (15 d'abril-17 de maig) serà l'inici de la residència de Cia. Projecte Ingenu al Brossa, el primer d'una trilogia teatral sobre la relació de l'home amb el temps. En el repartiment hi trobem l'actor calafí Xavier Torra. Así bailan las putas (2-20 d'octubre), dirigit per Pau Roca, fa una mirada crítica al patriarcat per combatre'l i canviar-ne les normes.

La programació de l'Escenari Joan Brossa es completa amb els Dimarts Màgics: un dimarts cada mes, pujarà a l'escenari un gran il·lusionista de talla internacional -com el nordamericà Bizzarro i el taiwanès Bill Chueng. A més, un cop cada quinze dies s'organitzarà la Taula de poesia, un espectacle organitzat pels Amics del Brossa obert a tothom. Tota la informació sobre entrades i horaris es pot anar seguint al web www.escenaribrossa.cat.