Una Mostra portentosa de cinema íntim i sincer

els dies que vindran

? Espanya, 2019. Drama romàntic. 94 minuts. Direcció: Carles Marqués-Marcet. Guió: Coral Cruz, Clara Roquet i Carlos Marqués-Marcet. Intèrprets: David Verdaguer, Maria Rodríguez Soto, Albert Prat i Sergi Torrecilla. Pantalles: Bages Centre (Manresa)



Carlos Marqués-Marcet sobresortí en els seus primers llargmetratges ( 10.000 km i Tierra firme) com un esplèndid retratista dels dubtes, les inseguretats i les dificultats per assumir els veritables compromisos que afecten a la seva generació (els que es mouen al voltant de la trentena). Els dies que vindran, el seu darrer projecte, culmina excel·lentment una trilogia eminentment emocional, però amb uns rivets inequívocament socials. Els seus protagonistes, Vir i Lluís, són una jove parella que encara està a les beceroles quan rep una sacsejada: un embaràs imprevist. Decideixen tenir la criatura, però les tensions no trigaran gaire a sorgir.

Estem davant d'una experiència creativa (i humana) tan rica i fascinant com difícil de definir. Un sorprenent i magnètic encreuament de realitat i ficció que pot generar fàcilment molts equívocs. Els seus principals intèrprets (María Rodríguez Soto i David Verdaguer) són parella a la vida real, l'embaràs també ho és i, a més, hi intervenen els pares de l'actriu (i un vídeo que aquests van filmar quan ella era petita). Però no és un docudrama, ja que encarnen nítidament dos personatges de ficció i una trama viscuda per aquests. Marqués-Marcet ens ha regalat una mostra portentosa d'un cinema rabiosament íntim que destil·la una autenticitat brutal per totes les seves costures. Un exercici despullat (i sincer) que copsa amb una clarividència desarmant les esquerdes d'una parella a l'hora d'afrontar un desafiament majúscul. Els dies que vindran resulta molt més oberta i complexa del que aparenta inicialment. Les seves imatges (amb la càmera sempre molt propera a la Vir i el Lluís) són tendres i incisives, lluminoses i alhora ombrívoles. L'autor català ens convida des del cor de les contradiccions humanes a un viatge interior corprenedor i profund.