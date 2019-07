«Peter Pan» de la companyia l'Excèntrica inaugura la nova temporada d'El Maldà

El Maldà arrenca la nova temporada aquest mes d'agost amb l'espectacle 'Peter Pan', de la companyia L'Excèntrica Produccions i dirigit per Juanjo Marín. Com ha detallat el teatre, és un espectacle amb "música en directe i tocs de comèdia, que fuig de l'imaginari Disney i que retorna al text original" a l'obra de teatre que es va estrenar al 1904 a Londres. De fet, la posada en escena contextualitzada en l'època de l'obra original. El muntatge inclou cançons de creació, composades per David Anguera, i també amb versions de cançons pop. L'espectacle, que es podrà veure del 5 d'agost al 6 de setembre, està interpretat pel mateix David Anguera, Clara Moraleda i Mireia Piferrer. La companyia l'Excèntrica ja va fer temporada a El Maldà amb 'Lovely Precious Dream' al febrer del 2018.

Aquesta és una adaptació del famós llibre 'Peter Pan' escrit per James Matthew Barrie, que, segons la companyia, "recorda als antics comediants i que també té aires de cabaret del Paral·lel de principis del segle XX".

Se situa a principis de segle XX, quan l'obra teatral sobre Peter Pan és tot un èxit a Londres i a l'altra banda de món, una extravagant família de comediants i firaires tractarà de convèncer els seus espectadors ocasionals, a través de les seves virtuoses i prodigioses habilitats, no només de l'existència real del País de Mai Més, sinó també de la increïble història del nen que no volia créixer.